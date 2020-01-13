Сенатор Цеков оценил решение Польши не отмечать 75-летие освобождения Варшавы

Москва, 13 января. Решение польского правительства отказаться от празднования 75-й годовщины освобождения Варшавы от немецко-фашистских захватчиков говорит о том, что Польша продолжает переписывать исторические события. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«Варшава всё время пытается переписывать исторические события. Они даже в советское время демонстрировали неуважение к нашей общей истории. Тем не менее я убеждён в том, что мировое сообщество, которое не ангажировано и стремится объективно оценивать историю, не понимает и не одобряет поведения поляков», — приводит слова сенатора RT.

Он подчеркнул, что подобным поведением Польша никак не увеличивает свой авторитет на международной арене. Цеков подчеркнул, что политику надлежит строить на основе позитива, взаимных побед и достижений.

Напомним, что ранее власти Варшавы заявили, что день освобождения польской столицы от немецко-фашистских захватчиков (17 января) не отмечается на официальном уровне.