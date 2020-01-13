Захарова оценила решение властей Варшавы не отмечать 75-летие освобождения города

Москва, 13 января. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение властей Варшавы не отмечать 75-ю годовщину освобождения польской столицы от немецко-фашистских захватчиков.

«Если говорить об очевидной тенденции, то я не могу понять, как можно отмечать дату начала войны и при этом практически игнорировать даты освобождения?» — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Она также добавила, что власти Польши пытаются исказить причины, ход и итоги Второй мировой войны. Захарова отметила, что такими темпами европейские антифашисты будут вынуждены уйти в подполье.

Варшава была освобождена от немецкой оккупации в ходе наступательной операции советских войск по всей линии фронта от Балтики до Карпат, которая началась 13 января 1945 года. 17 января 1945 года советские войска вошли в город. Нацисты быстро отступали под натиском Красной армии, поэтому бои за Варшаву продолжались несколько часов. 17 января город был полностью очищен от фашистов.

Стоит отметить, что нынешние польские власти уже много лет не отмечают освобождение Варшавы от немецко-фашистских захватчиков. Представитель мэрии Варшавы сообщил, что в 2020 году власти города по приглашению Союза солдат Войска Польского примут участие в церемонии возложения цветов к Могилы Неизвестного Солдата.