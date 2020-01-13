Елизавета II откровенно рассказала о ее реакции на решение Гарри начать «новую жизнь»

Лондон, 13 января. Королева Великобритании Елизавета II поддержала своего внука, принца Гарри и его супругу Меган Маркл в их решении начать «новую жизнь», отказавшись от статуса старших членов семьи и сопровождающих его обязанностей. О реакции королевы говорится в распространенном Букингемским дворцом заявлении.

В заявлении сказано, что члены королевской семьи провели «конструктивную дискуссию» касательно будущего принца Гарри, его жены и ребенка.

«Моя семья и я сама полностью поддерживаем Гарри и Меган в их желании создать себе новую жизнь в качестве молодой семьи», — откровенно заявила Елизавета II.

Она честно призналась, что предпочла бы, чтобы внук и его семья оставались полноценными членами королевской семьи, но при этом уважает и принимает их решение вести более независимую жизнь.

Ее Величество подчеркнула, что ее внук вместе со своей женой не хотят в будущем финансово зависеть от королевской семьи и британского правительства, которое выделяет средства на их содержание. По ее словам, предусмотрен переходный период для Гарри и Меган, во время которого они будут жить то в Канаде, то в Великобритании, сообщил RT. Как все это будет работать, станет известно позднее, когда королевская семья решит «сложные вопросы». По словам королевы, решения будут приняты в ближайшие дни.

На прошлой неделе принц Гарри объявил о намерении отказаться от статуса старших членов королевской семьи и обеспечить себе и своей семье финансовую независимость.

Ранее британская пресса сообщила, что королевская семья приняла решение принца Гарри и его жены чуть ли не как личное оскорбление. Дело в том, что 35-летний принц якобы просто поставил своих родственников перед фактом, предварительно не обсудив с ними эту тему.