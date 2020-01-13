Флоты России и Японии проведут антипиратские учения Аденском заливе

Калининград, 13 января. Российские военные моряки совместно с японскими коллегами проведут антипиратские учения в Аденском заливе. От РФ участие в них примет отряд кораблей Балтийского флота. Об этом рассказал командующий Балтфлотом адмирал Александр Носатов.

Ранее сообщалось, что учения планируют провести в декабре 2019 года. Но сейчас стало известно об их проведении в 20-х числах января.

«Корабли Балтийского флота принимали участия в подобных учениях с другими странами, с японским военно-морским флотом - еще никогда», — заметил военачальник.

Он выразил уверенность, что новый опыт будет полезен обеим сторонам.

«Это будет новое взаимодействие, будет хороший опыт для командования — как построена служба, как проводится маневрирование», — подчеркнул Носатов.

Сейчас, по его словам, «идет этап планирования» учебных мероприятий. Участие в них примут морской буксир «Виктор Конецкий», танкер «Ельня» и сторожевой корабль «Ярослав Мудрый».

Носатов пояснил, что российские и японские моряки отработают спасение на море, совместное маневрирование и оказание помощи кораблю в пиратоопасном районе.