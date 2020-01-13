Полпред ДНР заявила, что поправки в Конституцию Украины не закрепят особый статус республики

Донецк, 13 января. Полномочный представитель ДНР на переговорах Контактной группы, министр иностранных дел Республики Наталья Никонорова заявила, что поправки в Конституцию Украины, предложенные президентом Владимиром Зеленским, заблокируют саму возможность предоставления Донбассу особого статуса.

По словам Никоноровой, в новом документе нет ни слова об особом статусе ДНР, хотя закрепление региона в Конституции является одним из главных условий для урегулирования конфликта. Кроме того, Владимир Зеленский, по мнению МИД ДНР, пытается вовсе выкинуть из закона понятие «района», которое является основополагающим для выполнения Минских соглашений.

«Соответственно, украинские власти не только не собираются предоставлять Донбассу особый статус, но и намерены заблокировать на уровне Конституции даже саму эту возможность», – цитирует Наталью Никонорову «Донецкое агентство новостей».

В МИД Донбасса также отметили, что конституционные изменения никогда не будут признаны республиками, если они заранее не были предоставлены на согласование. По мнению министра иностранных дел ДНР, проект Зеленского не имеет никакого отношения ни к Минскому процессу, ни к конфликту в Донбассе. Политик назвала поправки «откровенной имитацией и подменой понятий, а никак не стремлением урегулировать конфликт».

Напомним, 28 декабря 28 президент Украины Владимир Зеленский внес на замену в Верховную раду законопроект о децентрализации власти. Позже на сайте парламента страны появился текст закона. В нем прямо не упоминается особый статус Донбасса, но поправки разрешают Раде вводить особый правовой режим на территориях без изменений в главном законе.

Проект Зеленского должна во вторник рассмотреть Верховная рада Украины.