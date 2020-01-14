Сирия, 13 января. Террористы «Исламского государства»1 совершили вылазку в провинции Дейр-эз-Зор и Хомс и атаковали позиции сирийской армии и союзного ополчения. Международная коалиция направила подкрепление для курдских боевиков в Хасаке. Штаб боевиков «Тахрир аш-Шам» разрушен в Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: в Хомсе нанесли точечные удары по позициям террористов «Исламского государства».

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: направили подкрепление на юго-запад Алеппо и уничтожили штаб джихадистов, в Дейр-эз-Зоре отразили нападение террористов на базу и сбили на севере Хамы беспилотник.

Армия Турции и союзные силы: отразили попытку курдских радикалов проникнуть за линии обороны ВС Турции на севере Хасаки, в Ракке зачистили тоннель, оставшийся после отступления радикалов.

«Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): подозревается в нападении на базу правительственной армии в Дейр-эз-Зоре, совершили вылазку в Хомсе.

Курдские вооруженные формирования: совершили вылазку на севере провинции Хасака и в Алеппо вынудили на ответные боевые действия протурецких ополченцев.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: на севере Хамы совершила попытку атаковать позиции сирийской армии с помощью беспилотника, обстреляли укрепления САА в Латакии в районе города Кабана.

Международная коалиция: в Дейр-эз-Зоре над линией разграничения сторон SDF и САА проводит воздушную разведку, в Хасаку направили подкрепления для курдских радикалов.

Провинция Латакия

Боевики группировки «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» выпустили заявление на подконтрольном им медиаресурсе о том, что ими была отражена попытка наступления подразделений Сирийской арабской армии (САА) на фронте у поселения Тель-Нувара, расположенного в горных районах на севере провинции. По сообщению самих боевиков, есть пострадавшие в рядах сирийских военнослужащих в результате обстрела из артиллерии. Стороны также обменялись залпами из артиллерии и противотанковых установок в районе Туркоманских гор, однако, без сообщений о потерях ни среди джихадистов, ни у военнослужащих.

Позднее радикалы открыли огонь по укреплениям сирийской армии у ключевого города района – Кабана, сирийская армия ответила им обстрелом опорных пунктов в районе гор Аль-Акрад, атаковав склады боеприпасов и укрепленные огневые точки.

Провинция Алеппо

На юго-западе провинции продолжились провокации со стороны боевиков альянса «Тахрир аш-Шам». Как передает РИА Новости террористы перебросили из Идлиба несколько реактивных установок. Для противодействия радикалам Сирийская арабская армия (САА) направила в провинцию силы 4-й дивизии, которая считается наиболее технически оснащенным подразделением САА. В Алеппо также была переброшена модифицированная система РСЗО «Голан».

Днем сирийская армия нанесла ответный удар по позициям радикалов из ракетных установок у поселка Аль-Рашидин, как сообщает источник в сети Twitter (@NotWoofers). Ополчением проиранского Корпуса Стражей Исламской революции нанесло удар по джихадистами в районе города Зарба. Один штаб «Тахрир аш-Шам» был разрушен залпами из реактивных систем залпового огня со стороны САА. Позднее в район были направлены бульдозеры, чтобы снести постройку и срыть укрепления джихадистов. По бульдозеру был открыт огонь из противотанковых установок.

В районе поселка Кафр-Хамра обменялись ударами боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) и протурецкого ополчения, как сообщает портал ANF News. В ответ на попытку пробраться за линии обороны и в поселок, протурецкие бойцы открыли огонь по курдским укреплениями из минометов.

Провинция Хомс

Согласно военному источнику, боевые вертолеты ВВС Сирии провели воздушную атаку на позиции террористов «Исламского государства» в пустынных районах Эс-Сухне и у поселения Аш-Шула, как передает агентство Al Masdar. Как сообщает источник, авианалет был совершен в ответ на попытку террористов атаковать позиции правительственных сил в данном районе. Информация о потерях радикалов в живой силе или боевой технике пока уточняется.

Провинция Дейр-эз-Зор

Возглавляемые США силы международной коалиции отправили очередную партию материально-технического оборудования на 50 грузовиках в провинции Дейр-эз-Зор и Хасака, где расположены их военные базы и лагеря боевиков союзного им альянса «Демократических сил Сирии» (SDF), как передает агентство Rojava Network.

Очередной авиаудар по позициям иранских войск был нанесён в окрестностях города Абу-Кемаль, как сообщает источник в сети Twitter (@Sada_AlSharqieh). Подозревается, что за авианалетом стоят силы международной коалиции или же союзные ей ВВС Израиля.

Неизвестные атаковали штаб правительственной армии в районе поселка Аяш к северо-западу от столицы провинции, как сообщает новостное агентство Deir Ezzor. Наиболее вероятно, что атака была совершена террористами «Исламского государства». Поселок расположен фактически на линии соприкосновения сторон правительственной армии и боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF) на территории оккупации которых укрываются «спящие ячейки» ИГИЛ1. В районе поселка Аббас, где находится база союзного проиранского ополчения, террористы обстреляли укрепления бойцов из минометов.

В западной части провинции был замечен в воздушном пространстве разведывательный самолет международной коалиции, который совершал маневры над линией соприкосновения сторон САА и боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF), как сообщает медиаресурс Halab Today.

Провинция Даръа

В Даръа неизвестные совершили вооруженное нападение на отряд сирийской армии в район поселка Джазира. Боевики открыли огонь из автоматов по КПП правительственных сил на въезде в поселок, как сообщает корреспондент портала Сирийская обсерватория по правам человека (@SOHR). Несколько небольших самодельных бомб сработала в других поселках провинции, однако, без сообщений об убитых или пострадавших в результате подрыва. Рост количества нападений на представителей армии и власти в Даръа связывают с деятельностью боевиков из числа бывших членов «Южного фронта», которые отвергли условия соглашения с официальным Дамаском в 2018 году.

Провинция Идлиб

На юге провинции продолжились провокации со стороны боевиков альянса «Тахрир аш-Шам». Как передает агентство Masar Press Net, в районе поселков Дейр-Гарби, Хиш и Тель-Манас, как передает репортер медиаресурса Baladi News.

Как передает источник в сети Twitter (@ufuk_su), на юге провинции отряды САА открыли огонь по опорным пунктам радикалов в районе Аль-Хамидия и нанесли удар по местам скопления джихадистов и их огневым точкам в предместьях города Маарет-ан-Нуман. Как передает медиаресурс Masar Press Net, в районе поселка Ад-Дана правительственные силы ударили по укрытиям и укрепрайонам джихадистов из ракетных установок.

Провинция Ракка

К городу Айн-Исса прибыло подкрепление из нескольких танков сирийской армии, передает агентство Rojava Network. Помимо подкрепления в виде тяжелой боевой техники, на север провинции также был переброшен конвой материально-технического обеспечения в сопровождении авиации ВКС РФ.

В районе города Тель-Абъяд был обнаружен еще один туннель боевиков «Демократических сил Сирии», как сообщает агентство Anadolu. Протурецкие ополченцы продолжили работы по разминированию в окрестностях города. Так как перед отступлением курдские радикалы оставили намеренно множество мин-ловушек в окрестностях, саперы до сих пор продолжают работу в районе. Во время одного их этапов зачистки был обнаружен тоннель, который соединяет город с ближайшими опорными пунктам SDF.

Провинция Хама

Самодельный беспилотный летательный аппарат, принадлежащий джихадистам, пытался атаковать посадочную площадку для вертолетов в районе поселке Джиб-Рамла на севере провинции Алеппо. Средства ПВО Сирии открыли огонь по вражескому беспилотнику и поразили его, как сообщает Telegram-канал «Вестник Дамаска». На севере провинции отряды джихадистов по-прежнему стараются максимально избегать столкновений с силами правительственной армии на земле, поэтому пользуются туманом чтобы направлять к позиции войск самодельные беспилотники со взрывчаткой.

Провинция Хасака

SOHR сообщает что в районе города Рас-аль-Айн направлен военный конвой сирийской армии и ВС РФ, состоящий из двенадцати бронированных автомобилей. До сих пор о причинах направления подкрепления на север провинции не сообщалось, однако на севере провинции наблюдается рост числа попыток курдских радикалов «Демократических сил Сирии» (SDF) проникнуть в тридцатикилометровую зону безопасности у сирийско-турецкой границы.

Как передает источник в сети Twitter (@mohmad_rasheed), со своей стороны международная коалиция направила конвой подкрепления в город Камышлы к лагерю боевиков SDF.

Боевики «Демократических сил» провели ночной рейд на позиции протурецкого ополчения в районе поселка Абу-Расин и в пригороде Тель-Тамра, как сообщает новостное агентство Rojava Network. В районе деревни Тель-Варад протурецкие силы открыли огонь по позициям курдские боевиков, оттеснив их также их пригородов Рас-аль-Айна.

Ирак

Авиабаза «Балад» в иракской провинции Самарра была вновь атакована. На базе находятся в настоящее время как войска коалиции, так и иракские военнослужащие. Как сообщает агентство Anna News, по базе были выпушено пять ракет из реактивных систем ведения залпового огня. Местные источники сообщают, что в результате были ранены четверо иракских солдат, двое из них из офицерского состава. Пострадавших среди солдат коалиции не зафиксировано. В связи с обострением американо-иракских отношений, подозревается что удар нанесли проиранские отряды. Напомним, эскалация конфликта началась 3 января, в результате авиаудара ВВС США, нанесенного по кортежу высокопоставленных членов Корпуса Стражей Исламской революции и «Хашд аш-Шаааби». В результате атаки был убит генерал КСИР Касейм Сулеймани и замглавы «Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандис. Авиаудар был нанесен по приказу президента США Дональда Трампа. Тегеран заявил о намерении отомстить за гибель двух национальных героев.

1 Организация запрещена на территории РФ.