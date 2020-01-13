Бывший депутат Рады Ковтуненко устроил перепалку в эфире ток-шоу, обсуждая сожжение Москвы

Москва, 13 января. Бывший депутат Верховной рады Украины Александр Ковтуненко продемонстрировал вызывающее поведение в эфире программы «60 минут» во время дискуссии о сожжении Москвы. Ковтуненко прокомментировал инициативу лидера «Меджлиса1 крымско-татарского народа» (запрещенная в РФ экстремистская организация) Рефата Чубарова отметить сожжение Москвы крымским ханом Девлет-Гиреем, которое произошло в 1571 году. Экстремист предложил отметить 450-летия сожжения юбилейными монетами и марками, а также поставить крымскому хану памятник в Киеве.

Ковтуненко заявил, что не хотел бы сжигать современную Москву, так как она «не за час строилась». Также он начал утверждать, что ее построили якобы украинцы. Ведущая передачи Ольга Скабеева иронично подытожила: «Палить не поддерживаю, а отмечать буду».

«Да жалко палить. Потому что сегодня Москва очень красивая. Но Москва – это наша колония», — заявил представитель Украины.

После этой провокационной реплики политолог Михаил Маркелов предпринял попытку вытолкать украинца из студии, посоветовав ему возвращаться в Киев. Ведущий передачи Евгений Попов пресек намечающуюся потасовку и попросил у Ковтуненко объяснить свою позицию о статусе российской столицы.

Ковтуненко начал рассказывать, что запорожский гетман Петр Сагайдачный и польский король Владислав Ваза «навязывали христианство (католичество) Москве», а Россия в ближайшем будущем якобы может понадобиться помощь Украины.

«Да вы будете нас просить, чтобы мы пришли из Киева защищать Москву и русский язык, которого здесь нету», — заявил украинский гость.

«Да, мы все здесь розмовляем украинською (говорим по-украински)», — пошутил Попов.

Ранее планы Чубарова отметить 450-летие сожжения Москвы прокомментировал глава национально-культурной автономии крымских татар в российском Крыму Эйваз Умеров. По его словам, Чубаров банально гонится за «хайпом».

1 Организация запрещена на территории РФ.