СК возбудил дело в отношении врачей московского роддома

Москва, 13 января. Четыре женщины пострадали в столичном роддоме №27. Роженицы не получали должного ухода, а методы врачей способствовали инвалидности детей.

Еще в декабре 2019 года Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело в отношении руководителя медицинского учреждения Марины Сармосян. Следователи подозревают заведующую в халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Несколько врачей роддома отстранены от исполнения обязанностей.

По данным ведомства, в СК неоднократно поступали жалобы от граждан на качество медицинской помощи, оказываемой в роддоме. Правоохранители сообщили о четырех случаях, закончившихся тяжелейшими травмами младенцев либо летальным исходом, сообщает «360».

В семье одной женщины, решившей рожать по контракту в роддоме №27, рассказали о применении врачами приема Кристеллера, который запрещен с 1992 года и заключается в выдавливании ребенка из чрева матери.

«Ребенок был весь синий, малышку кинули на живот моей жене. Она (новорожденная – Прим. ФАН) не закричала. Начались реанимационные действия», — поделился отец ребенка.

После родов, по словам его супруги, Сармосян выразила уверенность, что пара не сможет привлечь персонал медучреждения к ответственности.