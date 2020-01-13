Президент Сирии посмертно наградил генерала Сулеймани орденом Почета

Дамаск, 13 января. Президент Сирии Башар Асад посмертно наградил орденом Почета иранского генерала Касем Сулеймани за его вклад в борьбу с терроризмом. Об этом сообщает иранское информационное агентство Tasnim.

О награждении Сулеймани сообщил глава правительства Сирии Имад Хамис в ходе встречи с первым вице-президентом Ирана Эшаком Джахангири.

«Эта награда свидетельствует о высокой оценке президентом Асадом заслуг генерала Сулеймани», — пояснил Хамис.

Напомним, 3 января американские военные нанесли ракетный удар в районе аэропорта Багдада, в результате которого был убит глава иранского спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани.

В ответ на убийство генерала Иран провел военную операцию «Мученик Сулеймани», в ходе которой был нанесен ракетный удар по двум американским военным базам на территории Ирака.