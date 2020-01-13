Лучшие сотрудники прокуратуры Петербурга получили награды. ФАН-ТВ

В Петербурге наградили лучших работников прокуратуры и ветеранов отрасли. Накануне свой профессиональный праздник отметили сотрудники ведомства.

На торжественной церемонии собрались работники центрального аппарата прокуратуры Петербурга и районных подразделений. Больше полусотни человек — сотрудники ведомства и ветераны получили награды от генерального прокурора России, а также благодарственные письма и грамоты от губернатора Санкт-Петербурга и председателя Законодательного собрания. Прокурор города Сергей Литвиненко поблагодарил коллег за службу и пожелал дальнейших успехов в работе.

«Благодаря принимаемым прокуратурой мерам, огромное число граждан смогли ощутить заботу государства, реальную защиту своих прав и законных интересов. 2020 год прокуратура Санкт-Петербурга встретила с хорошим настроем, мы уже активно приступили к выполнению поставленных задач, и приложим все усилия для успешной их реализации, дальнейшего развития города и обеспечения благополучия его жителей», — сказал Сергей Литвиненко, прокурор Санкт-Петербурга.

Сегодня в центральном аппарате прокуратуры Санкт-Петербурга и районных подразделениях работают около 800 сотрудников. В прошлом году они приняли более 150 тысяч обращений от петербуржцев. Вопросы касаются разных сфер: нарушения трудового и жилищного законодательства, начислений пенсий, пособий и многое другое.

Во внимании прокуроров также и нарушение прав защиты детей, масштабную работу проводят сотрудники ведомства в области противодействия распространению наркотиков в подростковой среде. Одним из приоритетных направлений остается реализация национальных проектов в городе.