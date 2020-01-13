Шаповалов: Россия подготовила хорошую основу для последующих переговоров по Ливии

Переговоры по Ливии, проходившие сегодня в Москве, завершились. Сторонам ливийского конфликта так и не удалось прийти к подписанию соглашения о перемирии, на которое очень рассчитывали Россия и Турция, однако в ходе встречи удалось обсудить ряд очень важных вопросов, которые имеют значение для дальнейшего поиска компромиссов.

Так, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, на переговорах в российской столице был рассмотрен документ о прекращении боевых действий в Ливии. Министр иностранных дел России также добавил, что в ходе встречи был достигнут «определенный прогресс», несмотря на то, что соглашение не было подписано.

«Сегодня мы можем доложить, что определенный прогресс достигнут», — сообщил глава российского внешнеполитического ведомства после переговоров со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Результаты длительных переговоров по урегулированию конфликта в Ливии прокомментировал в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей известный политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук, доцент Владимир Шаповалов. По его мнению, отсутствие подписанного соглашения о перемирии, на которое так рассчитывали в России и о котором говорил с надеждой президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, не является такой уж серьезной проблемой. Он считает, что не стоит огорчаться по этому поводу, поскольку тот факт, что эта встреча вообще состоялась, уже сам по себе является большим достижением российской дипломатии.

«Не стоит рассматривать это (отсутствие соглашения о перемирии. — Прим. ФАН) в качестве отрицательного результата, поскольку переговорный процесс, особенно между сторонами, которые только накануне прекратили военное столкновение, — это достаточно длительный процесс. Нужно рассматривать как позитивный момент тот факт, что стороны этот переговорный процесс начали. Здесь, конечно, стоит отметить выдающуюся роль России в качестве организатора встречи. Не случайно эти переговоры происходили именно в Москве», — обратил внимание политолог.

Кроме того, эксперт объяснил, что длительное отсутствие центральной власти в Ливии с момента свержения последнего легитимного президента страны Муаммара Каддафи привело к тому, что в таких условиях сформировалось довольно много разнообразных вооруженных группировок, в том числе и состоящих из боевиков запрещенных в России террористических организаций, примкнувших к оккупационному режиму Файеза Сарраджа.

«Хочу подчеркнуть, что сам факт проведения переговоров уже имеет чрезвычайное значение для дальнейшего урегулирования ливийского кризиса. Конечно, достичь определенного успеха в полной мере не удалось, но, очевидно, что с одной стороны — существуют амбиции тех политических сил, которые в настоящее время противостоят друг другу [в Ливии]. Нужно признать, что за [Халифой] Хафтаром стоит очень серьезный ресурс и поддержка, с другой стороны — «правительство» Сарраджа (ПНС Ливии. — Прим. ФАН) пользуется признанием Организации Объединенных Наций и все еще сохраняет контроль над столицей (Триполи. — Прим. ФАН) – это тоже достаточно серьезные ресурсы. В данном случае обе стороны надеются на то, что их позиции имеют преимущество над позицией оппонента. Кроме того, стороны ливийского конфликта все еще рассчитывают на поддержку своих внешних союзников, и это тоже в достаточной степени нейтрализует усилия, направленные на достижение мира. Мы должны учитывать тот факт, что помимо враждующих сторон существуют еще разнообразные квазиполитические структуры, сформировавшиеся за время анархии: племенные союзы и вооруженные бандформирования [ПНС Ливии]. На самом деле очень сложно одномоментно завершить подобный конфликт. Очень многие группы, участвуя в этих боевых действиях, сформировали свои интересы, которые очень трудно привести к компромиссу», — отметил кандидат исторических наук.

Политолог особенно выделил активное участие России в переговорном процессе, выступающей в качестве посредника между Палатой представителей в Тобруке, являющейся единственным законным государственным органом управления в Ливии, и утратившим свою легитимность марионеточным «правительством» Сарраджа, захватившим ливийскую столицу. Он считает, что международному сообществу стоит больше доверять Москве в миротворческих вопросах, что только поспособствует более быстрому завершению кровопролития в североафриканском государстве.

«Несмотря на то, что урегулирование ливийского конфликта — очень сложная задача, если международное сообщество будет действовать в достаточной степени консолидировано и будет доверять России, выступающей в данном случае в качестве основного переговорщика и посредника, то в таком случае, я уверен, можно будет прийти к мирному разрешению конфликта в Ливии на благо ливийского народа», — объяснил собеседник ФАН.

В заключении собеседник ФАН оценил перспективы запланированной на 19 января международной конференции по Ливии, которая пройдет в Берлине при участии представителей ЛНА и ПНС. На вопрос корреспондента агентства о вероятности заключения перемирия между сторонами ливийского конфликта на этой встрече политолог не стал делать каких-либо оптимистичных прогнозов, подчеркнув, что возможность проведения такого переговорного процесса уже можно считать хорошей предпосылкой.

«Я бы не стал так оптимистично и однозначно оценивать ситуацию, но то, что переговорный процесс начался, он должен продолжаться и должны быть найдены компромиссы, это очевидно», — заключил Шаповалов.

Напомним, инициатива проведения в конце января берлинского саммита по Ливии была предложена канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Российский лидер Владимир Путин поддержал эту идею, которая должна поспособствовать приходу мира в Северную Африку, отметив важность участия в этом процессе всех стран, действительно желающих помочь Ливии найти выход из затяжного кризиса.