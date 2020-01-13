Африканский союз приветствует усилия России по урегулированию ситуации в Ливии

Москва, 13 января. Комиссар Африканского союза по вопросам мира и безопасности Смаил Шерги приветствовал усилия России по урегулированию ситуации в Ливии. 13 января в Москве состоялись российско-турецкие переговоры по урегулированию ситуации в Ливии.

«Я приветствую этот шаг и усилия президента России Владимира Путина. Подписание соглашения о прекращении огня должно стать первым шагом на пути к соблюдению оружейного эмбарго ООН и прекращению любого внешнего вмешательства в Ливию», — пояснил комиссар.

Он также добавил, что усилия России позволят начать диалог между представителями сторон в Ливии.

Ключевым вопросом сегодняшних переговоров стали параметры соглашения о перемирии между Правительством национального согласия (ПНС) Ливии и Ливийской национальной армией.

По предварительным данным, соглашение о перемирии предусматривает отвод войск обеих сторон. Контроль за выполнением режима прекращение огня будет осуществлять Россия и ООН.

Президент России Владимир Путин провел переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом 8 января. В ходе переговоров глава государства предложил ввести режим прекращения огня в Ливии. Эрдоган поддержал инициативу российского лидера. 12 января на территории Ливии вступил в силу режим прекращения огня.