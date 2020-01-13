В Иране заявили, что полный уход США из Ближнего Востока остановит грабеж Сирии

Тегеран, 13 января. Только полный уход США из Ближнего Востока остановит расхищение ресурсов Сирии, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Шамхани на встрече с сирийским премьер-министром Имадом Хамисом.

По его мнению, Ближний Восток не сможет обрести стабильность, мир и безопасность, пока «американские террористические силы» будут находиться в регионе.

«Несомненно, уход США будет достигнут через единство между нациями и правительствами региона», — приводит агентство Mehr слова иранского политика.

Али Шамхани заявил о поддержке усилий сирийского правительства, направленных на то, чтобы положить конец присутствию террористических группировок в Идлибе. По его мнению, разграбление Сирии — это трагедия, и она завершится, когда американцы покинут регион.

Отношения между Ираном и США обострились в начале января, когда по приказу американского президента Дональда Трампа под Багдадом был убит командующий спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани. В ответ иранские силы нанесли удар по американским военным базам в Ираке.

После беззаконных действий Вашингтона на Ближнем Востоке Сирия, Иран и Ирак выступили против американского присутствия в регионе и призвали Штаты покинуть Ближний Восток.