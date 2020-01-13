ООН надеется, что переговоры в Москве по Ливии способствуют проведению конференции в Берлине

Нью-Йорк, 13 января. Переговоры по урегулированию ситуации в Ливии, прошедшие в Москве, могут помочь в организации международной конференции, которая пройдет 19 января в Берлине. Надежду на это выразил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Международный чиновник отметил, что ООН внимательно следит за проведением переговоров в российской столице.

«Надеемся, что они станут шагом к организации международной конференции по Ливии в Берлине», — заявил Дюжаррик.

По его словам, ООН не считает усилия российских властей конкурирующими.

«Важно, чтобы то, что происходит в Москве, входило в рамки усилий по организации встречи в Берлине», — сказал чиновник.

Ранее президент России Владимир Путин смог убедить турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана прекратить оказание поддержки так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, скомпрометировавшего себя сотрудничеством с террористами. До этого Турция проводила переброску боевиков из Сирии на помощь ПНС Ливии.

По окончании встречи национальные лидеры призвали враждующие стороны остановить ведение боевых действий. С полуночи 12 января в Ливии действует режим прекращения огня. Эксперты уверены, что это первый шаг на пути к деэскалации ситуации в североафриканской стране, который стал возможен благодаря международному авторитету Путина.