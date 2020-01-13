Трамп показал бессилие США в конфронтации с Ираном и Сирией одним твитом



Москва, 13 января. Вашингтон в ближайшее время продолжит давить на Тегеран через Сирию и сложный внутренний расклад в Иране, считает ведущий сотрудник Центра безопасности РАН Константин Блохин. Эксперт уверен, что США не решатся на войну с Ираном из-за потери имиджа страны и многомиллиардных затрат.

Ранее президент США Дональд Трамп Трамп опубликовал в Twitter пост на фарси (персидский язык) в поддержку акции протеста в Иране. Позднее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави призвал главу Белого дома не позорить фарси своим обращением к нему.

Стоит отметить, что после убийства генерала Сулеймани и обострения отношений двух стран Иран нервно реагируют на подобные заявления. При этом такими провокациями действия США в отношении Тегерана не ограничатся, и здесь американцы могут вспомнить про Сирию. Эксперты подчеркивают, что в убийстве Сулеймани очевиден след сирийской политики Вашингтона, которая вне сомнения продолжится в данной стране, как против Дамаска, так и против Тегерана, оказывающего сирийским властям военную поддержку.

Константин Блохин в интервью «Экономике сегодня» подчеркивает, что в случае конфронтации США и Ирана Сирия «не остатся на обочине» и «обязательно попадет под раздачу этого геополитического противостояния».

Политолог напомнил, что визит в Сирию российского президента Владимира Путина был связан именно с этим.

«Путин показал, что Россия остается гарантом территориальной целостности Сирии и будет дальше продолжать выполнять функции модератора в рамках ближневосточной ситуации. Тем более, у России сегодня сложились отличные отношения со всеми заинтересованными государствами. Это и Турция, и Иран, и Эмираты, поэтому действия Москвы носят здесь определяющий характер», — подчеркивает Блохин.

Эксперт также обращает внимание на то, что своими действиями в Сирии и Иране Вашингтон испортил отношения с Турцией, Ираком и с другими государствами Ближнего Востока. Теперь эти страны предпочитают выстраивать отношения с Россией. В такой ситуации твит Трампа на фарси демонстрирует бессилие Вашингтона.

Оценивая вероятность военной конфронтации США с Ираном, политолог отмечает большие риски для Вашингтона, особенно во время предвыборной гонки. Кроме того, в военном конфликте может пострадать безопасность Израиля и Эмиратов — союзников США, а это сильно ударит по имиджу США, которые больше не смогут позиционировать всему миру, что они способны обеспечить безопасность в любом регионе.

Нельзя забывать и о материальных издержках. Блохин подчеркивает, что для смены режима в Иране Штатам понадобится полномасштабная война, которая стоит сотни миллиардов долларов.