Юрист Аранибар рассказал, как Ирану привлечь Трампа к уголовной ответственности

Тегеран собирается привлечь президента США Дональда Трампа к уголовной ответственности за убийство генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани. Председатель Верховного суда Ирана Эбрахим Раиси заявил, что деяние, совершенное по приказу американского лидера, должно получить соответствующую правовую оценку, поскольку убитый был «символом борьбы с терроризмом и поддержки угнетенных». Если власти Ирана действительно серьезны в своих намерениях, то они могут обратиться с заявлением в Гаагский трибунал, заявил в интервью Федеральному агентству новостей юрист-эксперт по международному частному праву Антон Аранибар.

«Есть ряд международных судов, которые уполномочены рассматривать иски одного государства к другому, — сказал собеседник ФАН. — Кстати, надо еще понять, в рамках какого именно дела власти Ирана хотят привлечь американского президента — гражданского или уголовного? Если второе, то должен быть трибунал, причем международный, решение которого будет обязательно к исполнению обеими странами».

Эксперт отметил, что если Трампа осудит международный суд, авторитет которого не признается Штатами, то его решение попросту никто не будет исполнять, особенно, учитывая тот факт, что США в принципе не выдают своих граждан другим государствам.

«В теории, конечно, Тегеран должен воззвать к Гаагскому трибуналу — но не уверен, что решения даже этого международного института на практике будут выполняться Вашингтоном», — сказал Аранибар.

Даже в случае смены власти в Америке на крайне нелояльные Дональду Трампу силы, которые захотят улучшить отношения с Ираном, выдав тому их заклятого врага, провернуть это у них не получится — бывшему президенту США, согласно конституции этой страны, пожизненно гарантирована защита от любого преследования.