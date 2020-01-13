Сирия, 13 января. На севере провинции Хама солдаты сирийской армии нейтрализовали самодельный беспилотник боевиков. В Даръа неизвестные напали на КПП армии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили нападение неизвестных в провинции Даръа, сбили беспилотник джихадистов на севере Хамы.

Армия Турции и союзные силы: обстреляли укрытия курдских радикалов на севере Алеппо из минометов.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: на севере Хамы совершила попытку атаковать позиции сирийской армии с помощью беспилотника.

Курдские вооруженные формирования: направили отряд за линии обороны протурецкого ополчения в Алеппо.

Международная коалиция: в Дейр-эз-Зоре над линией разграничения сторон SDF и САА проводит воздушную разведку.

Провинция Алеппо

Боевики «Тахрир аш-Шам» выпустили на подконтрольном им медиаресурсе заявление об уничтожении к западу от города Алеппо пулеметной установки Сирийской арабской армии (САА) и одного бульдозера, который срывал укрепления радикалов, как сообщает источник в сети Twitter (@SimNasr).

В районе поселка Кафр-Хамра обменялись ударами боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) и протурецкого ополчения, как сообщает портал ANF News. В ответ на попытку пробраться за линии обороны и в поселок, протурецкие бойцы открыли огонь по курдским укреплениями из минометов.

Провинция Дейр-эз-Зор

В западной части провинции был замечен в воздушном пространстве разведывательный самолет международной коалиции, который совершал маневры над линией соприкосновения сторон САА и боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF), как сообщает медиаресурс Halab Today. Отмечается рост количестве разведывательных вылетов ВВС США за последнее время. По официальной версии, интенсификации вылетов ВВС коалиции вызвана необходимостью выявления террористов «исламского государства»1, которые якобы могут укрываться в зонах контроля правительственных армии и совершать вылазки на восточное побережье реки Евфрат, в зоны оккупации SDF.

Провинция Даръа

В Даръа неизвестные снова совершили диверсию, направленную против представителей официальной власти. Как сообщает корреспондент портала Сирийская обсерватория по правам человека (@SOHR), неизвестные совершили вооруженное нападение на отряд сирийской армии в район поселка Джазира. Боевики открыли огонь из автоматов по КПП правительственных сил на въезде в поселок. Еще несколько небольших самодельных бомб сработала в других поселках провинции, однако, без сообщений об убитых или пострадавших в результате подрыва. Рост количества нападений на представителей армии и власти в Даръа связывают с деятельностью боевиков из числа бывших членов «Южного фронта», которые отвергли условия соглашения с официальным Дамаском в 2018 году.

Провинция Хама

Как сообщает агентство SANA, десятки гражданских, проживающих на оккупированных джихадистами «Тахрир аш-Шам» территориях, сумели покинуть район через безопасный гуманитарный коридор у поселка Хубейт. После того, как с 12 января в силу вступило соглашение о временном прекращении огня в Идлибской зоне деэскалации, САА создала гуманитарные коридоры, через которые жители могут покинуть оккупированные джихадистами зоны.

Самодельный беспилотный летательный аппарат, принадлежащий джихадистам, пытался атаковать посадочную площадку для вертолетов в районе поселке Джиб-Рамла на севере провинции Алеппо. Средства ПВО Сирии открыли огонь по вражескому беспилотнику и поразили его, как сообщает Telegram-канал «Вестник Дамаска». На севере провинции отряды джихадистов по-прежнему стараются максимально избегать столкновений с силами правительственной армии на земле, поэтому пользуются погодными условиями, чтобы направлять к позиции войск самодельные беспилотники со взрывчаткой.

1 Организация запрещена на территории РФ.