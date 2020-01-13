Эксперты: 50% депутатов Госдумы не пройдут выборы в 2021 году. ФАН-ТВ

Авторы «Коэффициента полезности депутатов Государственной думы РФ» (КПД) Алексей Мартынов и Дмитрий Гусев представили восьмой выпуск своего рейтинга на пресс-конференции в ТАСС.

Перед публикацией данных рейтинга Дмитрий Гусев отметил, что партии и депутаты накануне выборов активизировали свою работу. В том числе в Интернете и социальных сетях.

«Однако напрямую общаться с людьми они еще не научились», — отметил Гусев.

Только 10% депутатов, а это 52 человека, смогли ответить на вопрос «как попасть к вам на прием». Политологи задавали этот вопрос народным избранникам в Интернете под видом обычных граждан. Некоторые депутаты вопрос и вовсе проигнорировали.

«Каково качество этого общения? На кого оно рассчитано? На ботов?» — прокомментировал подобное отношение Дмитрий Гусев.

Первое, что отметили политологи, это активность в группах депутатов в социальных сетях. Интересно, но самые инициативные подписчики — это люди в возрасте от 50 до 60 лет.

Анализируя индекс переизбрания, политологи однозначно заявили: половина депутатов, в следующий созыв не попадет. К такому выводу пришли эксперты, получив ответы на вопрос «каковы были бы результаты, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье». Еще 30% депутатов находятся в желтой зоне (потенциальное переизбрание), и только 20% имеют высокий шанс на переизбрание.

По мнению специалистов, работавших над рейтингом, наибольшие шансы на переизбрание есть у депутатов «Единой России». При этом политологи отметили, что в обществе существует запрос на обновление и ротацию власти.

Рейтинг на текущий момент возглавляют следующие депутаты: Павел Крашенинников (ЕР, КПД 84,49), Сергей Гаврилов (КПРФ, КПД 80,45), Ярослав Нилов (ЛДПР, КПД 72,51), Антон Гетта (ЕР, КПД 70,71), Анатолий Аксаков («Справедливая Россия», КПД 67,86).