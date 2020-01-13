Судьбу водителя, сбившего на трамвайной остановке подростка, решил Городской суд

Городской суд оставил без изменения приговор Калининского районного суда водителю, сбившему насмерть подростка на трамвайной остановке на проспекте Науки. Пострадавшие намерены дойти до Европейского суда по правам человека.

Суд посчитал, что два года в колонии-поселении — адекватное наказание для гражданина Узбекистана Азиза Улугбекова. Кроме того, в приговоре остались запрет на управление транспортным средством на 2,5 года и обязанность выплатить родным погибшего 3,6 миллиона рублей в рамках гражданского иска.

На судебном заседании по обжалованию приговора присутствовал корреспондент Федерального агентства новостей. Ему удалось зафиксировать все подробности. В своей апелляционной жалобе мать погибшего Оксана Васина требовала увеличить срок наказания до трех лет и четырех месяцев — максимально возможный, так как дело рассматривалось в особом порядке. Колонию-поселение, по ее мнению, следовало заменить колонией общего режима.

Женщина рассказала, что Азиз Улугбеков не имел должной подготовки для того, чтобы садиться за руль.

«На одном из допросов Улугбеков сказал, что в его городе нет трамваев. Он не знал, что необходимо останавливаться перед трамваем!» — возмутилась Васина.

Во время своей речи перед судом потерпевшая старалась держать себя в руках, но в конце концов эмоции взяли верх, и она расплакалась. Трудно было совладать с собой бабушке и деду погибшего. У трибуны они предпочли ограничиться парой необходимых фраз и поспешили на свои места. Родные погибшего настаивали, что извинения Улугбекова в суде первой инстанции были формальными и не могли служить смягчающим обстоятельством. Фактического раскаяния и стремления загладить свою вину не последовало.

Сам осужденный с первых минут вольно или невольно это подтвердил. С экрана, в рамках видеоконференции, Улугбеков невпопад сказал, что просит смягчить назначенное наказание и уменьшить размер денежной компенсации. До раскаяний он добрался лишь «под занавес» заседания в ходе прений сторон, но и здесь не обошлось без доли эгоизма.

«Наверно, я заслуживаю максимального наказания, но у меня тоже есть мать, и ее сердце тоже разрывается!» — произнес осужденный.

Адвокат Азиза Улугбекова поддержал апелляционные требования своего подопечного по смягчению наказания и назвал случившееся трагической случайностью. После этих слов присутствующие, половина из которых были друзьями погибшего школьника, стали переглядываться.

Последней слово взяла государственный обвинитель. Она заняла нейтральную позицию и попросила не менять вынесенный приговор. Особенно возмутился этим адвокат потерпевшей Владимир Кобляков. После заседания он признался, что у него много вопросов к такой позиции прокуратуры и посетовал на отсутствие индивидуального подхода в каждом конкретном случае.

Несогласная с решением Городского суда Оксана Васина планирует и дальше обжаловать приговор, вступивший в законную силу в понедельник 13 января. Кобляков же допускает одновременное обращение в кассационную инстанцию и Европейский суд по правам человека.

Напомним, трагическое ДТП случилось 25 мая 2019 года. Пятнадцатилетний подросток выходил из трамвая на остановке «Улица Обручевых». В этот момент мимо на легковом автомобиле проехал Азиз Улугбеков. По данным экспертизы, скорость машины составляла 60-80 км/ч. После удара восьмиклассника отбросило почти на 25 метров. При падении он получил многочисленные травмы, которые оказались несовместимы с жизнью. Менее чем через сутки он умер, не приходя в сознание.