Зеленский подписал закон о штрафах «кнопкодавам» в Раде

Киев, 13 января. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает введение штрафов за неперсональное голосование в Раде. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В соответствии с документом, «кнопкодавы» будут оштрафованы на сумму от 2,04 тысячи до 3,4 тысячи долларов.

«Целью документа является обеспечение надлежащего выполнения депутатами полномочий в части обязанности персонального голосования», — пояснили в пресс-службе президента.

Законопроект предполагает внесение поправок в закон «О статусе народного депутата Украины», Уголовный кодекс страны, а также регламент Верховной рады по обеспечению персонального голосования парламентариями.

«Закон вводит уголовную ответственность за умышленное голосование парламентарием на пленарном заседании Верховной рады вместо другого народного депутата», — сообщает пресс-служба.

Также в сообщении отмечается, что действие закона начинается на следующий день после его обнародования.

Верховная рада одобрила законопроект еще в декабре 2019 года.

Ранее с «кнопкодавами» в Раде безуспешно пытался бороться предыдущий президент Украины Петр Порошенко. В частности экс-глава государства предлагал оборудовать кнопки голосования в зале заседаний украинского парламента сканером отпечатка пальца, однако эти меры так и не были реализованы.