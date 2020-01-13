Продюсер фильма «Дылды» Роднянский назвал главного фаворита «Оскара»

Москва, 13 января. Создатели фильма «Дылда» не надеялись на кинопремию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», заявил продюсер картины Александр Роднянский.

Продюсер признался, что попадание «Дылды» 28-летнего российского режиссера Кантемира Балагова в десятку — «уже хорошо». По его мнению, у кинокартины очень хорошая судьба: фильм получил две награды на Каннском кинофестивале, выиграл массу международных кинофестивалей, вышел в прокат во всех странах мира.

«У «Дылды» очень хорошая судьба, и мне кажется, что для молодого режиссера, которым является Кантемир Балагов, это отличное начало», — сказал Роднянский в интервью телеканалу «360».

Говоря об «Оскаре», продюсер указал, что очевидный лидер в номинации — «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Джун Хо. По его словам, главный вопрос заключался как раз в том, какие картины, кроме «Паразитов», попадут в список номинантов.

«Паразиты» — это абсолютный фаворит, который очень сильно обходит всех своих конкурентов. Такое редко бывает», — сказал он, отметив также картину «Боль и слава» Педро Альмодовара.

В понедельник стал известен список номинантов на «Оскар», напомнил RT. В номинации «Лучший фильм на иностранном языке» представлены «Паразиты», «Боль и слава», «Тело Христово», «Отверженные» и «Страна меда».