Экс-продюсера «Иванушек» поймали пьяной за рулем. ФАН-ТВ

Бывший продюсер «Иванушек» Олеся Сазыкина пьяная села за руль чужого автомобиля. Сотрудники ДПС поймали ее вчера вечером около 23:30, отстранили от управления и составили протокол на лишение прав. Как выяснилось, женщина рассекала по Сочи в состоянии алкогольного опьянения на чужом автомобиле марки Hyundai Solaris. Проходить освидетельствование на месте она отказалась, в наркологический диспансер тоже не поехала. Однако по словам гайцов от женщины сильно пахло алкоголем и без проверки. Сазыкина же утверждала, что впила накануне только одну маленькую баночку пива. Владельца иномарки уже нашли по делу ведется проверка.