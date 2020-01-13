Экс-глава ГБР Украины Труба назвал уголовное дело против него местью Порошенко

Киев, 13 января. Бывший директор Госбюро расследований (ГБР) Украины Роман Труба заявил, что возбужденное против него уголовное дело является местью экс-президента страны Петра Порошенко. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

По его словам, Порошенко «жаждет мести за профессиональную работу, которую вели следователи ГБР в рамках 13 уголовных дел, участником которых он [Порошенко] является». Роман Труба подчеркнул, что пятый президент Украины пытается политической картой перекрыть доказательства, полученные в рамках расследований.

«Поставить под сомнение объективность действий руководителя, чем обесценить результаты работы ГБР. Именно с этим месседжем он будет заходить к европейским политикам — это его единственная защита», — написал Роман Труба.

Экс-директор ГБР отметил, что будет сотрудничать с сотрудниками правоохранительных органов. Он уверен, что у уголовного дела против него нет перспектив.

Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко сообщил, что против Трубы возбуждено уголовное дело по статьям «вмешательство в деятельность работников правоохранительных органов» и «разглашение данных досудебного следствия».

Напомним, против бывшего президента Петра Порошенко возбуждено несколько уголовных дел по подозрению в превышении полномочий, неуплате налогов, отмывании денег и давлении на судебную власть.