Италия намеревается усилить свою позицию на Ближнем Востоке во время переговоров по Ливии

Рим, 13 января. Правительство Италии рассматривает перспективу наращивания военного контингента на территории Ливии на фоне переговоров по урегулированию кризиса в стране. Об этом пишет издание EwanLibya со ссылкой на газету Il Messaggero.

Сообщается, что итальянские вооруженные силы в количестве 250 человек базируются на территории Ливии, главным образом, в Мисурате. Среди основных задач: охрана полевого госпиталя Мисураты и взаимодействие с береговой охраной в вопросах пресечения незаконной миграции и контрабанды оружия в Средиземноморье.

Известно, что Министерство обороны Италии планирует издать указ, который позволит итальянским ВС официально увеличить военный контингент в Ливии якобы в связи с подготовкой мирового сообщества к урегулированию конфликта в стране дипломатическим путем в ходе Берлинской конференции.

Таким образом, итальянцы в условиях, которые сейчас диктует обстановка в Ливии, пытаются поднять уровень своего влияния и авторитета на Ближнем Востоке, проникнув в регион «под шумок» во время переговорных процессов.

Напомним, переговоры противоборствующих сторон конфликта в Ливии закончились в Москве после шести часов дискуссии — соглашение о перемирии не было подписано. Сообщается, что стороны — участники переговоров подписали итоговый документ на переговорах в Москве, но Халифа Хафтар попросил дополнительное время до утра вторника, чтобы изучить соглашение о перемирии в Ливии и принять решение по вопросу о подписании.

Следующим этапом в попытке установления мира в Ливии станет участие представителей обеих противоборствующих сторон в Берлинской конференции, которая состоится в столице Германии 19 января.