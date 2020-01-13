Медведева пошутил об окончании новогодних праздников, вспомнив цитату Чехова

Москва, 13 января. Премьер-министр России Дмитрий Медведев пошутил на тему окончания новогодних праздников, процитировав по этому поводу писателя Антона Чехова.

Глава российского Кабмина в понедельник вручил правительственные награды в области СМИ за 2019 год.

Медведев рассказал участникам церемонии, что недавно посетил ресурс «Горький медиа», где опубликованы изречения классиков, и зачитал цитату из рассказа своего любимого писателя Антона Чехова о Новом годе и тех, кто радуется этому празднику.

«Радоваться такой чепухе, как Новый год, по моему мнению, нелепо и недостойно человеческого разума. Новый год такая же дрянь, как и старый, с тою только разницею, что старый год был плох, а новый всегда бывает хуже. По-моему, при встрече нового года нужно не радоваться, а страдать, плакать, покушаться на самоубийство», — процитировал классика российский премьер.

Глава российского правительства, продолжая цитату, отметил, что не стоит забывать, что «чем новее год, тем ближе к смерти, тем обширнее плешь, извилистее морщины».

«На этой оптимистической ноте я хотел бы вам пожелать веселого Старого Нового года», — сказал Медведев, напомнив, что 13 января новогодние праздники заканчиваются.

Старый Новый год считается в России традиционным, но неофициальным праздником. Его отмечают в ночь с 13 на 14 января. До введения в стране григорианского календаря на эти дни приходились 31 декабря и 1 января.