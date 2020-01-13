Инна Чурикова рассказала о краже в аэропорту Мадрида

Москва, 13 января. Актриса Инна Чурикова поделилась подробностями кражи своих вещей в аэропорту Мадрида.

По словам артистки, она 28 декабря вместе с мужем, режиссером Глебом Панфиловым, и сыном прилетела в Мадрид, чтобы отпраздновать Новый год. В аэропорту испанской столицы злоумышленники украли у нее сумку, а у сына — рюкзак.

«Стащили паспорта, ну все — все, что может быть в женской сумке и рюкзаке сына», — рассказала Чурикова.

В воздушной гавани семью встретил агент, вместе они двинулись к выходу, сыну актриса отдала свою дорожную сумку.

Члены семьи оставили агента сторожить багаж, а сами отправились на поиски такси.

«У нас же полное доверие к людям, этот дядька стоял и смотрел на вещи. Я не знаю, как они успели это сделать. Впрочем, это дело секунды и коллективное», — отметила артистка.

Она также добавила, что пропажу заметила не сразу, и поблагодарила посольство РФ в Испании, которое быстро оформило временные документы.

«Это прежде всего урок для нас. Бог с ним, мы оставили неприятность в старом году. Не стали расстраиваться», — размышляет Чурикова.

При этом не пострадал муж актрисы, который предусмотрительно оставил большинство ценных вещей при себе.

«Самый умный человек — мой муж. Он только свой паспорт положил в мою сумку, а остальное было при нем», — рассказала артистка.

Несмотря на приятный инцидент, семья, по словам Чуриковой, отлично провела отпуск.