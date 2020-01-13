Силы ПВО Сирии сбили беспилотник террористов в провинции Хама

Дамаск, 13 января. Средства противовоздушной обороны Сирийской арабской армии уничтожили беспилотник террористов в провинции Хама. Об этом сообщает арабский спутниковый телеканал Al Ekhbariya.

Беспилотник террористов, оснащенный ракетами, пытался нанести удар по посадочной площадке для вертолетов в районе Джуб-Рамле в провинции Хама. Средства ПВО сирийской армии зафиксировали и уничтожили беспилотник террористов.

Стоит отметить, что террористы используют беспилотники для нанесения ударов по военной и хозяйственной инфраструктуре в Сирии. Так, 21 декабря 2019 года, беспилотники боевиков нанесли удары по нефтеперерабатывающему заводу в провинции Хомс, в результате чего было повреждено производственное оборудование.

24 декабря 2019 года средства ПВО Сирии уничтожили беспилотник террористов, который нес шесть подготовленных к подрыву бомб. Беспилотный летательный аппарат боевиков был зафиксирован в воздушном пространстве города Скальбия на северо-западе провинции Хама.