Корреспондента ФАН наградили за лучшее освещение деятельности Госдумы 

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил представителей СМИ с Днем российской печати, а также вручил дипломы победителям творческого конкурса на лучшее освещение деятельности нижней палаты парламента в 2019 году.

Среди награжденных — обозреватель Федерального агентства новостей Алена Разживина. Дипломы в номинации «Печатные СМИ и интернет-издания» получили также журналисты «Российской газеты» и «Парламентской газеты». Лучшие были определены и среди парламентских корреспондентов информационных агентств, телеканалов и социальных сетей.

«Государственная дума не может ни в чьем сознании существовать без журналистов, поэтому мы с вами коллеги, — обратился к журналистам Володин. — Депутаты рассматривают законы, принимают, а вы делаете все для того, чтобы обсуждение этих законов было более интересным, ярким».

По словам спикера нижней палаты парламента, представители СМИ помогают выстроить диалог как с деловым сообществом, так и с гражданами. И именно он позволяет принять качественное решение.

«Конечно, пользуясь случаем, учитывая, что этот день объединился в один — и день журналистики, и встреча старого Нового года — хочется пожелать, чтобы в новом году у вас все замечательно складывалось, чтобы работа вам нравилась, приносила удовлетворение, вам хотелось каждый день бежать на Охотный ряд, дом 1 — в Государственную думу, чтобы встретить своих уже полюбившихся депутатов», — пожелал Володин.

Председатель Госдумы обратил внимание, что представили масс-медиа бессменно работают в нижней палате парламента годами.

«Многих, кого я вижу, знаю на протяжении 20 лет. Насколько могу судить, они также с удовольствием спешат на свою работу. Уважаемые коллеги, дорогие наши журналисты, депутаты переизбираются — кто-то приходит в это здание, кто-то после выборов занимается другими вопросами, а вы можете проследить преемственность парламентаризма, непосредственно участвовать в работе парламента, делая все для того, чтобы наши законы были более качественными и эффективными. За это хочется высказать слова благодарности», — подчеркнул Володин.

Он также напомнил, что на сегодняшней день в Государственной думе аккредитованы 1080 журналистов.