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Корреспондента ФАН наградили за лучшее освещение деятельности Госдумы 

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Корреспондента ФАН наградили за лучшее освещение деятельности Госдумы 

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил представителей СМИ с Днем российской печати, а также вручил дипломы победителям творческого конкурса на лучшее освещение деятельности нижней палаты парламента в 2019 году.

Среди награжденных — обозреватель Федерального агентства новостей Алена Разживина. Дипломы в номинации «Печатные СМИ и интернет-издания» получили также журналисты «Российской газеты» и «Парламентской газеты». Лучшие были определены и среди парламентских корреспондентов информационных агентств, телеканалов и социальных сетей.

«Государственная дума не может ни в чьем сознании существовать без журналистов, поэтому мы с вами коллеги, — обратился к журналистам Володин. — Депутаты рассматривают законы, принимают, а вы делаете все для того, чтобы обсуждение этих законов было более интересным, ярким».

Корреспондента ФАН наградили за лучшее освещение деятельности Госдумы 

По словам спикера нижней палаты парламента, представители СМИ помогают выстроить диалог как с деловым сообществом, так и с гражданами. И именно он позволяет принять качественное решение. 

«Конечно, пользуясь случаем, учитывая, что этот день объединился в один — и день журналистики, и встреча старого Нового года — хочется пожелать, чтобы в новом году у вас все замечательно складывалось, чтобы работа вам нравилась, приносила удовлетворение, вам хотелось каждый день бежать на Охотный ряд, дом 1 — в Государственную думу, чтобы встретить своих уже полюбившихся депутатов», — пожелал Володин.

Председатель Госдумы обратил внимание, что представили масс-медиа бессменно работают в нижней палате парламента годами. 

«Многих, кого я вижу, знаю на протяжении 20 лет. Насколько могу судить, они также с удовольствием спешат на свою работу. Уважаемые коллеги, дорогие наши журналисты, депутаты переизбираются — кто-то приходит в это здание, кто-то после выборов занимается другими вопросами, а вы можете проследить преемственность парламентаризма, непосредственно участвовать в работе парламента, делая все для того, чтобы наши законы были более качественными и эффективными. За это хочется высказать слова благодарности», — подчеркнул Володин.

Он также напомнил, что на сегодняшней день в Государственной думе аккредитованы 1080 журналистов. 

«Это самый большой журналистский пул, который работает в органах власти. Парламент готов к этой работе, готов к этому диалогу», — подытожил спикер нижней палаты парламента.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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