Безпалько призвал Геращенко выразить соболезнования семьям жертв крушения «Боинга» в Иране

Политолог Богдан Безпалько рекомендовал Геращенко не искать российский след в деле о крушении «Боинга» в Иране, а посочувствовать семьям жертв катастрофы.

Ранее сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко раскритиковала реакцию президента Украины Владимира Зеленского на крушение украинского «Боинга» в Иране. Более того, она призвала лидера страны расследовать «возможную причастность» России к произошедшему.

«Даже не упоминают о том, что Россия также может быть причастна к страшной трагедии с нашим самолетом», — сообщила она.

Кроме того, Геращенко выразила уверенность, что власти Украины должны инициировать проведение заседания Совета безопасности ООН, на котором бы обсуждалась «возможная роль России в поставках ракет Ирану». При этом украинский политик считает, что команда Зеленского не смогла своевременно начать расследование произошедшего.

Комментируя ситуацию, политический аналитик, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько сообщил корреспонденту Федерального агентства новостей, что «отчасти по накатанной Геращенко пытается обвинить Россию во всех бедах, а отчасти просто пытается привлечь внимание к своей персоне».

«Привлечь сейчас к себе внимание на Украине очень трудно, поэтому приходится использовать те штампы, которые были испробованы давно, еще во времена Петра Порошенко. А эти штампы как населению Украины, так и странам Европы уже очень-очень приелись и надоели, но они находятся в наборе этой политической силы. По большому счету, было бы гораздо умнее вообще ничего не говорить и просто высказать сочувствие семьям жертвам уничтоженного в небе над Тегераном самолета. По ошибке это было сделано или нет, неважно, нужно дождаться результатов независимого расследования или, может быть, даже призвать к проведению тщательного независимого расследования», — говорит эксперт.

Но вместо слов сочувствия мировая общественность слышит традиционную мантру украинских политиков, связанную с тем, что за всеми самыми ужасными преступлениями в мире стоит якобы Российская Федерация. Причем Геращенко обвиняет Россию без всякого расследования, практически сразу после крушения. Об этом ранее говорил и экс-секретарь СНБО Александр Турчинов.

«Так что здесь очевидно: людей в принципе не интересуют причины катастрофы, их интересует возможность привязать любую катастрофу, в том числе и эту, к России. Нашу страну пытаются выставить виновницей, как мировое зло, и пытаются на этом создать хайп, как это модно сейчас говорить. Я думаю, все это прекрасно понимают, и сама Геращенко прекрасно осознает, что люди это понимают, но поскольку это все равно разойдется по СМИ, ее тактика в определенной степени срабатывает. Особенно учитывая, что мы живем в эпоху даже не постправды, а какого-то пластикового заменителя правды», — продолжает собеседник ФАН.

Говоря о возможной реакции президента Украины Владимира Зеленского на заявление Ирины Геращенко, Богдан Безпалько отмечает, что украинский лидер не должен идти на поводу у партии Порошенко.

«Если Зеленский умный, то он не будет реагировать на слова Геращенко, а если он не выдержит, то может что-то ей и скажет. И, скорее всего, это может быть связано с тем, что нужно дождаться результатов независимого расследования, доказательств, расшифровки бортовых самописцев хотя бы. Им нужно прислушаться к тому, что говорят представители Ирана и международных организаций, ИКАО и т. д. Но самое главное — нужно высказать слова сочувствия родственникам жертв катастрофы», — заключил Безпалько.

Напомним, выполнявший рейс в Киев «Боинг-737» «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду, 8 января. По официальным данным, погибли все находившиеся на борту 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана, а также 9 членов экипажа.

Но в целом, все последние события на территории Ближнего Востока, как убийство иранского генерала Касема Сулеймани, так и крушение украинского «Боинга» в результате провокации США, чей беспилотник мог прикрыться пассажирским лайнером во время ударов Ирана по базам американцев — говорят о том, что только Соединенные Штаты Америки несут хаос в регион, и именно они ответственны за гибель невинных людей.