Москва, 13 января. Информация о том, что Служба безопасности Украины в конце прошлого года готовила теракт на Крымском мосту, не соответствует действительности, заявил источник в российских силовых структурах.

Ранее первый заместитель председателя думского комитета по делам СНГ Константин Затулин в эфире телеканала «Россия-1» заявил, что сотрудники СБУ готовили теракт перед проездом президента России Владимира Путина по Крымскому мосту в декабре прошлого года. Провокацию затевали радикалы, сотрудничавшие с СБУ.

«Это не так», — приводит РИА Новости слова своего источника.

Напомним, Крымский мост открыли в середине мая 2018 года. Сооружение соединило Керченский и Таманский полуострова, переправа через Керченский пролив является самой длинной в России. Ее протяженность составляет 19 километров.

В конце декабря прошлого года состоялась торжественная церемония открытия железнодорожной части Крымского места. В мероприятии принял участие президент России, который проехал по переправе через Керченский пролив в кабине машиниста поезда, а также пообщался с рабочими-мостовиками. Поезд, который первый пересек Керченский пролив через железную дорогу, следовал в Крым из Петербурга.