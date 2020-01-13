Пользователи Сети отомстили Козловскому за обиженную фанатку

Москва, 13 января. Пользователи Сети атаковали страницу актера Данилы Козловского в Instagram, после того, как он заблокировал одну из своих подписчиц за безобидную шутку.

Поклонница Козловского опубликовала пост в своем микроблоге Twitter, в котором рассказала, что актер заблокировал ей доступ к своей странице в Instagram после невинной шутки. Девушка прокомментировала одну из публикаций Козловского фразой «О май гадбл, Данила, ты что, крейзи?».

Новость дня: меня заблокировал в инсте Данила Козловский после того, как я написала под постом про викингов "омайгарбл данила ты что крейзи?" — Lois Lane (@Dominastya) 5 января 2020 г.

Крылатая фраза, принадлежащая одному из героев скетч-шоу «Даешь молодежь», уже давно превратилась в интернет-мем на просторах Сети. Однако актер не оценил юмор поклонницы, после чего заблокировал ей доступ к своей странице в Instagram.

Пользователи Сети поддержали обиженную поклонницу, после чего устроили масштабный флэшмоб, цитируя под всеми публикациями Козловского в Instagram фразу «Данила, ты что, крэйзи?».

При этом некоторые пользователи встал на защиту Козловского, убеждая общественность в том, что «Данила самый отзывчивый и добрый человек». Сам актер пока не комментирует происходящее. Судя по всему, Козловский переживает за свою деловую репутацию, которая является важным фактором в актерской карьере.