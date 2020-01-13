Мать выпавшей из окна модели Пунтус рассказала о состоянии дочери

Москва, 13 января. Мать модели Ксении Пунтус, которая выпала из окна с третьего этажа, поделилась сведениями о состоянии дочери.

По словам женщины, пока к Ксении пускают только родителей.

«Когда она переведется уже в палату из реанимации, тогда уже будет посещение и друзей, и знакомых, и всех», — рассказала мать девушки.

Она отметила, что на данный момент состояние ее дочери нестабильно, поэтому неизвестно, когда Ксению переведут в общую палату, передает Пятый канал.

«Очень много переломов, очень много травм, очень много отбито всего. Пока еще боятся прогнозы какие-то делать», — поделилась женщина.

Несмотря на многочисленные травмы, девушка находится в сознании.

«Последствия могут быть в любой момент, и пока еще из реанимации [лечащий врач] не рискнет ее переводить», — заметила мать Пунтус.

Ранее стало известно, что правоохранители обнаружили в личных вещах модели таблетки на основе амфетамина. Препарат предназначен для похудения, а в сочетании со спиртным может вызывать галлюцинации.

21-летняя российская модель Ксения Пунтус выпала из окна квартиры Андрея Бакова, внука режиссера Никиты Михалкова. По предварительной информации, молодой человек, с которым встречалась модель, в момент инцидента спал, поэтому ее в кустах обнаружил дворник. После этого девушку госпитализировали.