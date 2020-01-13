Новый российский комплекс по производству микросхем выдержит конкуренцию Китая и Запада

Москва, 13 января. Комплекс «Инициатива», предназначенный для ускорения процесса сборки электронных изделий класса мобильного телефона, может выдержать конкуренцию западных и китайских аналогов.

Соответствующий учебно-производственный комплекс (УПК) «Инициатива», который предназначен для производства микросхем, разработан специалистами НГТУ НЭТИ. По их словам, он способен изготавливать любое электрооборудование, в основе которого лежит технология поверхностного монтажа, передает портал Infopro54.ru.

Предполагается, что УПК, производительность которого составляет порядка тысячи микрокомпонентов в час, можно будет использовать не только при сборке бытовой техники, но и космических аппаратов.

Аналоги «Инициативы» есть и на Западе, и в Китае, однако по точности и надежности комплекс российского производства ничем им не уступает. Директор компании «ТДМ Коммуникации» Алексей Цыгулин подчеркнул, что у китайского производителя оборудование менее качественное.

«У китайского оборудования практически нет поддержки и обслуживания», — отметил он.

Если сравнивать российский комплекс с европейскими аналогами, то можно сказать, что они находятся на одном уровне по качеству. Однако у отечественного УПК есть преимущество — низкая цена и собственное программное обеспечение.

Ранее сообщалось, что Минпромторг РФ намерен усилить поддержку разработчиков микроэлектроники в России. Планируется, что в этом году будет изменено соотношение субсидирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Кроме того, важно решить вопрос с субсидированием разницы в ценах отечественной микроэлектроники.