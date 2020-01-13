Стороны конфликта в Ливии договорились соблюдать режим прекращения огня

Москва, 13 января. Стороны конфликта в Ливии обязуются без предварительных условий соблюдать режим прекращения огня, говорится в проекте итогового соглашения на переговорах по Ливии.

«Участники межливийских мирных переговоров в Москве договорились… гарантировать без предварительных условий соблюдение прекращения боевых действий, которое вступило в силу 12 января 2020 года в 0 часов 00 минут», — приводит РИА Новости фрагмент документа.

Также есть договоренность о формировании военной комиссии для определения линии соприкосновения и наблюдения за тем, как соблюдается перемирие.

Переговоры министров иностранных дел, обороны России и Турции с представителями противоборствующих сторон Ливии длились в Москве более шести часов. Главными вопросами стали параметры и возможность подписания соглашения о перемирии между Правительством национального согласия (ПНС) Ливии и Ливийской национальной армией (ЛНА). Председатель ПНС Ливии Файез Саррадж и командующий ЛНА Халифа Хафтар прибыли ранее в Москву.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели 8 января в Стамбуле переговоры, в ходе которых глава российского государства предложил ввести в Ливии режим прекращения огня. Турецкий лидер поддержал инициативу российского коллеги. С 12 января в североафриканской стране действует режим прекращения огня.