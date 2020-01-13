Кремль опубликовал новые архивные фото Путина

Москва, 13 января. Новые фото- и видеоматериалы появились в альбоме «Путин. 20 лет» на сайте Кремля. Кадры касаются работы Владимира Путина на постах президента России и премьер-министра страны в 2005-2009 годах.

«Сайт 20.kremlin.ru пополнился фотографиями и видеозаписями с 2005 по 2009 год включительно. В ближайшее время станут доступными материалы и за другие годы», — сообщила пресс-служба российского лидера.

Первая часть архивных материалов состояла из 600 фотографий и 100 видеозаписей и была опубликована 30 декабря 2019 года. Первоначально на странице 20.kremlin.ru были материалы, относящиеся к периоду работы Путина с 2000 по 2004 год, сообщила «Газета.ру».

Проект появился на официальном сайте главы России в конце прошлого года по случаю двадцатилетия отставки Бориса Ельцина — первого президента России, после которой занимавший тогда должность премьера Владимир Путин стал исполняющим обязанности главы государства.