Лавров отметил прогресс на переговорах по Ливии в Москве

Москва, 13 января. Переговоры противоборствующих сторон конфликта в Ливии закончились в Москве — после шести часов дискуссии соглашение о перемирии не было подписано. Об этом заявил советник главы ливийского парламента Хамид аль-Сафи.

Предполагалось, что в ходе переговоров представители Ливии смогут достигнуть консенсуса относительно условий соглашения о перемирии.

Тем не менее стороны конфликта в Ливии обязуются без предварительных условий соблюдать режим перемирия. Сам факт того, что диалог между сторонами состоялся, уже стало большим шагом в свете происходящего в стране. Немалая заслуга в этом принадлежит российской стороне, которая инициировала идею пригласить главу так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа и фельдмаршала Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифу Хафтара за стол переговоров, чтобы обсудить условия урегулирования кризиса в стране.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что на переговорах также рассматривался документ, который конкретизирует режим прекращения огня. Сообщается, что стороны-участники переговоров подписали итоговый документ на переговорах в Москве, но Хафтар попросил дополнительное время до утра вторника, чтобы изучить соглашение о перемирии в Ливии и принять решение по вопросу о подписании.

Следующим этапом в попытке установления мира в Ливии станет участие представителей обеих противоборствующих сторон в Берлинской конференции, которая состоится в столице Германии 19 января.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин обсудил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель перспективу проведения международной конференции по урегулированию ситуации в Ливии в Берлине. Меркель выразила надежду, что усилия России и Турции по восстановлению мира на ливийской земле увенчаются успехом.