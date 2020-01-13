Донбасс сегодня: армия Украины несет потери, канадские ЧВК учат ВСУ убивать жителей ЛДНР

Донбасс, 13 января. Украинские военные убивают и калечат друг друга. Наемники из Канады прибыли в Донбасс обучать ВСУ. Военные ООС перехватили беспилотник ОБСЕ. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Минувшие сутки в ЛНР и ДНР отмечены четырьмя обстрелами со стороны вооруженных формирований Украины. На Мариупольском направлении один раз использовалось крупнокалиберное стрелковое оружие по селу Ленинское. На Луганском направлении стреляли из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и боевых машин пехоты по населенным пунктам Донецкое и Березовское. Жертвы и разрушения не зафиксированы.

Армия Украины несет потери

Народная милиция ДНР сообщила, что за несколько последних суток погибло двое и ранено трое военнослужащих ВСУ. Уничтожению после умышленного поджога подвергся бронированный тягач. Так, в 10-й горно-штурмовой бригаде произошло сразу несколько чрезвычайных происшествий. Сержант бригады умер после употребления фальсифицированного алкоголя, а старшина бригады был ранен командиром взвода при попытке дезертирства. Сотрудники военной полиции во время задержания двух военнослужащих из 10-й бригады сломали челюсть одному из них. Задерживаемые грабили учреждение поселковой администрации в Талаковке.

В военной комендатуре Волновахи избили военнослужащего 128-й бригады ВСУ до смерти. Официальные данные говорят о том, что погибший умер от сердечной недостаточности, однако по подозрению в причастности к убийству солдата задержаны два сотрудника комендатуры.

В 56-й бригаде ВСУ в блиндаже случился пожар, во время которого ожоги получил рядовой солдат, а огнем были уничтожены несколько автоматов, патроны к ним, тепловизор, бронежилеты и каски. Возгорание произошло при неправильном использовании отопительного прибора. Командование бригады попыталось списать на пожар уничтожение бронированного тягача, но правоохранители вскрыли, что истинной причиной утраты техники стал умышленный поджог. Видимо, тягач давно разукомплектовали, а детали продали. Стоит отметить, что командир бригады Иванов вынужден был написать рапорт о переводе на нижестоящую должность.

Наемники из Канады будут обучать солдат ВСУ

Взрывников и снайперов в 46-й десантно-штурмовой бригады ВСУ будут готовить канадские инструкторы. Об этом рассказали в пресс-службе Народной милиции ЛНР. По данным разведки, в расположение части прибыли 15 иностранных наемников из частной военной компании Канады. Инструкторы будут готовить снайперские пары из состава военнослужащих бригады и обучать их минно-взрывному делу. Представители ЛНР не исключают, что в дальнейшем обстрелы республики будут вестись из снайперского оружия, вызывая на ответные действия защитников ЛНР.

Силы ООС перехватили беспилотник ОБСЕ

Представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что украинские силовики в населенном пункте Орехово, пытаясь укрыть тяжелое вооружение, перехватили беспилотный летательный аппарат, принадлежащий ОБСЕ. Накануне из 122-мм артиллерии ВСУ был обстрелян город Кировск в ЛНР. Обстрел велся с направления поселка Орехово.

Силы ООС против БПЛА миссии применили средства радиоэлектронной борьбы и, перехватив беспилотник, посадили его на своих позициях. После уничтожения всех записей с аппарата его передали обратно сотрудникам ОБСЕ.