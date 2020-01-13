Уровень инфляции в России в первые девять дней 2020 года составил 0,3%

Москва, 13 января. Потребительские цены в России выросли на 0,3% за первые девять дней января 2020 года. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

По информации ведомства, с начала месяца гречневая крупа подорожала на 0,8%, водка — на 0,3%, куриные яйца — на 0,4%, пшеничная мука и ржаной хлеб — на 0,2%. В то же время пшено подешевело на 0,7%, а шлифованный рис, сахар-песок, свинина и карамель — на 0,1%.

Цены на овощи и фрукты выросли в среднем на 2,8%, в том числе огурцы стали дороже на 9,4%, а помидоры – на 5,4%.

Рост цен на бензин составил 0,1%, на дизельное топливо — 0,2%.

Кроме того, стали выше тарифы на часть коммунальных услуг (0,1-1,5%). Подорожал проезд в общественном транспорте: например, поездка на трамвае стала дороже на 2,5%, в метро — на 2,2%, на городском автобусе — на 1,4%, на троллейбусе — на 1,3%

Ведомство сообщило, что в сравнении с прошлым годом ситуация улучшилась. За аналогичный период 2019 года цены выросли на 0,5%, а в целом за январь уровень инфляции составил 1%.

Ранее Росстат обнародовал данные о размере инфляции в 2019 году. По опубликованным данным, цены в России в прошлом году выросли в среднем на 3%. Эту информацию подтвердили в Центральном банке РФ. Президент России Владимир Путин прогнозирует инфляцию ниже 3% в начале 2020 года, передает НСН.