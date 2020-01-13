Лавров заявил, что на переговорах в Москве рассмотрен документ о прекращении огня в Ливии

Москва, 13 января. Москва, 13 января. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на стартовавших в Москве переговорах по Ливии был достигнут определенный прогресс.

По его словам, стороны рассмотрели документ, который конкретизирует режим прекращения огня в Ливии.

«Сегодня мы можем доложить, что определенный прогресс достигнут», — отметил Сергей Лавров по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

В понедельник в Москве прошли переговоры с участием России и Турции касательно урегулирования ситуации в Ливии. Предполагалось, что в них примут участие командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар и глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж. Однако глава Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри сообщил, что Саррадж отказался от встречи с Хафтаром в Москве.

Напомним, в Берлине 19 января пройдет международная конференция по урегулированию ситуации в Ливии. Об идее провести мероприятие канцлер ФРГ Ангела Меркель рассказала 11 января президенту России Владимиру Путину. Он поддержал инициативу Берлина, отметив, что конференция поможет найти пути выхода из кризиса в Ливии. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил свое участие в саммите по Ливии в столице Германии.