Россия и Белоруссия не договорились о транзите нефти. События дня. ФАН-ТВ

Россия и Белоруссия не пришли к соглашению по нефтяному вопросу. Сегодня страны провели переговоры о тарифах на транзит российской нефти через территорию дружественного государства. В Минске подсчитали недополученную за 2019 год выручку и предложили компенсировать ее за счет поднятия тарифов на перегон черного золота в году наступившем. Но компромисс по цене найден не был. А ведь соглашение должно быть достигнуто не позднее 15 января, поскольку с начала следующего месяца решение уже должно вступить в силу. В белорусском министерстве антимонопольного и торгового регулирования заверили, что переговоры продолжатся в самое ближайшее время, и, учитывая поджимающие сроки, диалог будет интенсивным.

Халифа Хафтар и Фаиз Сарадж не встретились в Москве. Отказался от встречи глава так называемого Правительства национального согласия — того самого формирования, которое является действующей, пусть и не легитимной властью в части Ливии. Причина якобы в отказе Ливийской национальной армии покидать Триполи. Сторонники Хафтара действительно дошли до столицы своей страны, в которой с 2011 года не прекращаются боевые действия. 9 лет назад там случился госпереворот. На данный момент ЛНА (Ливийская национальная армия) находится «у стен Триполи» и контролирует пригороды и часть южных районов. Тем не менее ПНС продолжают беседу с представителями России и Турции, рассчитывая, что диалог в Москве поможет урегулировать ситуацию без силовых методов. Хотя, напомним, что именно со стороны Правительства нацсогласия накануне был нарушен режим прекращения огня.

НАТО отреагирует на размещение «Искандер-М»

В Североатлантическом альянсе придумали новое развлечение. В этом году страны НАТО намерены «отреагировать на размещение российских комплексов «Искандер-М». Бурные споры на международной арене вызвала ракета типа 9М729, которую генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал «частью российской стратегии». При этом альянс не собирается размещать в Европе новые ракеты наземного базирования, но контролировать вооружение намерен жестче.

«Будем работать над системами ПВО и ПРО, над конвенциональными вооружениями, над повышенной боевой готовностью и над продлением времени предупреждения», — заявил Столтенберг.

Министры обороны стран альянса уже согласовали соответствующие меры оборонительного толка. Вообще заявления НАТО носят обвинительный характер и повторяют риторику Вашингтона. Якобы ракеты 9М729 нарушают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Но, напомним, что из ДРСМД в одностороннем порядке вышли именно Штаты, причем решение было принято за несколько лет до публичной презентации новой ракеты. Ее использовали как предлог, а реальная причина в желании США разместить свои ракеты у границ Китая.