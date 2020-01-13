Сирия, 13 января. Штаб боевиков «Тахрир аш-Шам» разрушен в Алеппо. В Латакии армия ответила радикалам на склонах Курдских гор. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: разрушили базу террористов «Тахрир аш-Шам» на юге Алеппо, в Латакии в горных районах обменялись ударами с радикалами, направили подкрепление в Ракку.

Армия Турции и союзные силы: на севере Ракки зачистили близ города Тель-Абъяд брошенный курдскими радикалами тоннель.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обменялись ударами с правительственными силами на юге провинции Алеппо и в Идлибе.

Провинция Латакия

На северо-востоке провинции продолжились боевые действия в горных районах. После того как отряды сирийской армии обменялись ударами с боевиками группировки «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир», в районе города активизировались отряды «джихадистов «Тахрир аш-Шам». Радикалы открыли огонь по укреплениям сирийской армии у ключевого города района – Кабана, а сирийская армия ответила им обстрелом опорных пунктов в районе гор Аль-Акрад, атаковав склады боеприпасов и укрепленные огневые точки, как передает агентство Radio Al Kul.

Провинция Алеппо

На юге Алеппо после серии провокаций со стороны джихадистов «Тахрир аш-Шам» союзное САА ополчение Корпуса стражей Исламской революции нанесло удар по джихадистами в районе города Зарба. В окрестностях населенного пункта укрываются разрозненные отряды боевиков вместе с тяжелой артиллерией, передает агентство Baladi News. Информация о потерях в рядах боевиков в настоящее время уточняется.

Как передает Radio Al Kul, штаб «Тахрир аш-Шам» был разрушен залпами из реактивных систем залпового огня со стороны САА. Позднее в район были направлены бульдозеры, чтобы снести постройку и срыть укрепления джихадистов.

Провинция Идлиб

Как передает источник в сети Twitter (@ufuk_su), на юге провинции отряды Сирийской арабской армии (САА) открыли огонь по опорным пунктам радикалов в районе Аль-Хамидия. Подразделения САА также нанесли удар по местам скопления джихадистов и их огневым точкам в предместьях города Маарет-ан-Нуман. Как передает медиаресурс Masar Press Net, в районе поселка Ад-Дана правительственные силы ударили по укрытиям и укрепрайонам джихадистов «Тахрир аш-Шам» из ракетных установок.

По данным российского Центра примирения враждующих сторон, всего в САР за последние сутки было зафиксировано со стороны боевиков 27 случаев нарушения режима прекращения огня: инциденты отмечаются в провинциях Идлиб, Латакия, Алеппо и Хама. Турецкой частью представительства зафиксировано всего лишь 12 фактов открытия огня.

Провинция Ракка

К городу Айн-Исса прибыло подкрепление из нескольких танков сирийской армии, передает агентство Rojava Network. Помимо подкрепления в виде тяжелой боевой техники, на север провинции также был переброшен конвой материально-технического обеспечения в сопровождении авиации ВКС РФ.

В районе города Тель-Абъяд был обнаружен еще один туннель боевиков «Демократических сил Сирии», как сообщает агентство Anadolu. Протурецкие ополченцы продолжили работы по разминированию в окрестностях города. Так как перед отступлением курдские радикалы оставили намеренно множество мин-ловушек в окрестностях, саперы до сих пор продолжают работу в районе. Во время одного их этапов зачистки был обнаружен тоннель, который соединяет город с ближайшими опорными пунктам SDF.