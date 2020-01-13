Сенатор Морозов объяснил возвращение Украины в ПАСЕ

Украина поняла, что ее демарш в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) никому неинтересен; большинство стран согласилось с возвращением России в состав международной организации. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей высказал член Совета Федерации, сенатор Олег Морозов.

Украина возвращается в ПАСЕ

Верховная рада Украины собирается принять постановление о возвращении украинской делегации к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность», член делегации Алексей Гончаренко.

Ранее в ПАСЕ восстановили все права российской делегации. Украина и еще шесть стран заявили, что покинут ассамблею, если это произойдет. В свою очередь, Киев также отозвал из Страсбурга своего посла. Однако позднее два из семи государств, объявивших демарш (Грузия и Литва), изменили свое решение.

«На этой неделе Верховная рада примет постановление о возобновлении участия Украины в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы», — сообщил Гончаренко.

Неинтересный демарш Украины

По мнению сенатора Олега Морозова, Украина поняла, что ее демарш в ПАСЕ оказался никому неинтересным. Они не смогли никого сподвигнуть на дополнительные антироссийские меры. Россия полноценно вернулась в Парламентскую ассамблею Совета Европы, внесла соответствующий взнос в организацию.

«Большинство стран с возвращением России согласилось. Украине не понравилось, она совершила этот демарш. Знаете, это как выйти в сад, подышать воздухом, покурить и вернуться назад, сделав вид, что все поймут гнев украинской делегации. Никто этот гнев не понял, а если понял, то не обратил на это никакого внимания. Поэтому надо просто поприветствовать украинских коллег, что у них произошло просветление, что вернулись к полноценной работе в ПАСЕ. Так и должно быть, потому что ПАСЕ — это парламентская площадка, где все имеют право на свою позицию и мнение, в том числе и Украина. Что-то не нравится? Говорите об этом, критикуйте. Методы лишать слова, лишать права присутствовать на заседании — это вчерашний день. Надеюсь, украинская сторона это понимает», — пояснил Олег Морозов.

Сенатор допустил, что украинская делегация в ПАСЕ будет предпринимать различные попытки для создания трудностей российской делегации. Это будет происходить и во время самих заседаний — новые демарши, попытки принимать антироссийские резолюции, очередная критика России.

«Это нормальный парламентский формат. Мы не можем запретить украинской стороне это делать. Но это в рамках парламентских процедур. Пусть хоть на голову встают, лишь бы это было в соответствии с правилами ПАСЕ», — заключил Олег Морозов.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Россия откажется от участия в ПАСЕ, если столкнется с нарушением своих прав или дискриминацией в этой организации. Он напомнил, что председатель ассамблеи Лилиан Мори Паскье в декабре посетила Российскую Федерацию и в рамках своего визита провела переговоры с делегацией Государственной думы​​​.