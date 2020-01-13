США оказывают экономическое давление на Китай, чтобы перекрыть потоки иранской нефти

Москва, 13 января. Вашингтон проводит переговоры с Китаем, пытаясь добиться прекращения поставок нефти из Ирана в КНР. Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

Чиновник отметил, что американским властям уже удалось уменьшить экспорт иранской нефти более чем на 95%, однако Вашингтон не намерен на этом останавливаться. США стремятся полностью перекрыть поток дешевой иранской нефти, которую покупают частные китайские компании, передает «Политэксперт».

Эксперт по США Владимир Васильев отметил, что Штаты всеми силами пытаются заставить Иран покинуть ядерную сделку, в то время как Китай и Россия прилагают усилия, чтобы этого не допустить. По этой причине Вашингтон предпочитает экономическое давление на Китай.

«В какой степени Китай прогнется под США, сегодня сказать сложно. Есть вероятность, что это просто щупанье почвы, и в случае с Китаем, возможно, эта мера не сработает», — считает специалист.

Он выразил мнение, что США предпримут максимум усилий для экономического ослабления Ирана.

«Не приходится сомневаться в том, что будут использованы все возможные механизмы и рычаги давления с американской стороны», — заметил Васильев.

Американист также напомнил, что в ближайшем будущем в США пройдут президентские выборы, поэтому действующий лидер страны Дональд Трамп пытается заработать на ситуации политические очки.

«Разыгрывание иранской карты в предвыборный год стало стратегическим фактором для участия Трампа в президентских выборах», — подчеркнул эксперт.

Напомним, ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани, совершенного ВВС США по приказу Трампа. После этого американские военные спровоцировали крушение в Тегеране украинского «Боинга».