Политолог Джаралла назвал оккупацией отказ американских военных покинуть Ирак

Москва, 13 января. Госсекретарь США Майкл Помпео призвал власти Ирака привлечь к ответственности виновных в обстреле авиабазы «Балад». Об этом американский дипломат написал в Twitter.

«В ярости от сообщений о еще одном ракетном обстреле иракской авиабазы», — заявил Помпео.

Район военной авиабазы США «Балад» в провинции Салах-эд-Дин в Ираке был обстрелян неизвестными ракетами. На территории вблизи объекта разорвались как минимум семь реактивных снарядов. По одной из версий, за атакой могут стоять местные формирования, которые выступают против американского присутствия на территории Ближнего Востока. Не исключено, что удар был совершен иранскими силами в ответ на политику Вашингтона в регионе и убийство иранского генерала Касема Сулеймани.

Крымский политолог Владимир Джаралла отметил, что взаимоотношения стран на Ближнем Востоке крайне запутанные — «от ненависти до дружбы». В этой ситуации и США выступают либо врагом, либо гарантом безопасности для правящих режимов.

Эксперт считает, что попытка США обвинить Иран в атаках на американские базы в Ираке направлена на дальнейшее обострение ситуации в регионе, а также на эскалацию внутренней напряженности в республике.

Джаралла подчеркнул, что Вашингтон ясно дает понять, что не собирается покидать регион, несмотря на позицию Сирии, Ирака и Ирана. Так, 5 января иракский парламент большинством голосов принял резолюцию с требованием прекратить любое иностранное военное присутствие на территории страны и отозвать запрос на поддержку международной коалиции во главе с США в борьбе с «Исламским государством»1 (запрещенная на территории РФ организация). Однако в Вашингтоне требование Багдада фактически проигнорировали.

«По классическим правилам международного права эту ситуацию можно назвать оккупацией, но никто с этим сделать ничего не может. Подобным Вашингтон занимается и в Сирии, где, оставив в стороне своих союзников, США оставили за собой контроль над нефтяными месторождениями, фактическим продолжив разграблять эту страну», — заявил эксперт в комментарии изданию «Слово и дело».

Отношения между США и Ираном резко обострились 3 января, когда Вашингтон объявил, что в районе аэропорта Багдада был убит иранский генерал, военачальник Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани. Авиаудар по автоколонне, в которой двигался автомобиль высокопоставленного военного, был нанесен по приказу президента США Дональда Трампа.

В ответ Тегеран нанес удар по американским военным базам в Ираке 8 января. По данным иранского телевидения, жертвами ударов стали 80 человек. После беззаконных действий Вашингтона на Ближнем Востоке Сирия, Иран и Ирак выступили против американского присутствия в регионе.

1 Организация запрещена на территории РФ.