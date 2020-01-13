Литовкин заявил, что США покинут Ближний Восток, повторив позорное бегство из Вьетнама

Москва, 13 января. Обострение обстановки на Ближнем Востоке является результатом многолетних безответственных действий США в данном регионе. Об этом заявил военный эксперт, обозреватель ТАСС Виктор Литовкин.

Военная база «Балад» на севере Ирака, где дислоцируется американский контингент, подверглась обстрелу 12 января. По данным местных СМИ, при обстреле пострадали четверо военнослужащих ВВС Ирака.

Серьезное обострение ситуации в регионе произошло после ракетного удара по аэропорту в Багдаде 3 января, в результате которого был убит командующий иранским спецподразделением «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани.

8 января Вооруженные силы Ирана нанесли ракетные удары по двум американским военным базам на территории Ирака. Удар стал ответом Тегерана на убийство американскими военными Касема Сулеймани.

По словам Виктора Литовкина, причиной нынешнего обострения обстановки на Ближнем Востоке является незаконное присутствие американских войск в регионе, а также безответственные действия Вашингтона.

«Безусловно, то, что мы сейчас наблюдаем в Ираке, произошло потому, что американцы пришли на чужие земли, а их туда никто не звал. Они оккупировали территории и ведут со всех сторон подрывную работу. Я считаю, что противодействие американцам законно и правильно», — пояснил эксперт.

Он также напомнил, что парламент Ирака потребовал от Вашингтона вывести войска США со своей территории. При этом глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что американские военные останутся в Ираке, а также потребовал от Багдада «компенсацию за строительство военных баз и посольства», передает NationNews.

«Ожидать выхода американцев было бы наивно, но ведь когда-то США и из Вьетнама не хотели уходить, но пришлось. Так что тут все будет зависеть от того, насколько эффективной будет борьба против американского присутствия на Ближнем Востоке. Я думаю, что по-доброму они не уйдут, только если их заставят», — резюмировал Литовкин.

Стоит отметить, что США отказались от ответных действий на ракетный удар Ирана по американским базам в Ираке. Военный эксперт Алексей Леонков выразил уверенность, что Тегеран был готов к масштабному противостоянию с Вашингтоном, однако у США нет достаточных сил для полномасштабных боевых действий с Ираном на Ближнем Востоке.