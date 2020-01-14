Эксперт напомнил, что бомбившие сирийские города США никогда не заботились о гумкоридорах

Десятки сирийских мирных граждан в понедельник, 13 января, успели воспользоваться гуманитарными коридорами, чтобы покинуть подконтрольные боевикам районы провинции Идлиб.

Местные СМИ отмечают, что на трех пунктах пропуска, созданных в Аль-Хадере, Абу-Духуре и Аль-Хубейте, мирным гражданам специалисты оказывают медицинскую помощь, также им предоставляется вода и еда. Для перемещения беженцев выделены автобусы, на которых они направятся в населенные пункты, ранее освобожденные сирийской армией от террористических группировок.

Накануне солдаты САА разбрасывали с воздуха бумажные листовки, призывающие мирное население выйти через официальные пункты пропуска из Идлиба и западного Алеппо. Кроме того, граждан оповещают посредством смс-рассылок, средств теле- и радиовещания.

Ранее в российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии сообщили, что три пункта пропуска для выхода мирных жителей из контролируемых боевиками районов Идлибской зоны деэскалации в САР начали работать с 13:00 (по мск). Эти пункты разместили в провинциях Идлиб, Хама и Алеппо. Прекращение огня в зоне деэскалации в Идлибе на севере Сирии вступило в силу с 12 января, однако сирийские правительственные силы прекратили боевые действия гораздо раньше - с 14:00 (по мск) 9 января.

В ЦПВС также напомнили о призыве к участникам незаконных вооруженных формирований прекратить обстрелы, встать на путь мирного урегулирования в Сирии и не мешать выходу мирных сирийцев через пункты пропуска.

Кроме того, на протяжении минувших суток ЦПВС провел две гуманитарные акции в провинциях Дейр-эз-Зор и Хасака. Местные жители получили 650 продовольственных наборов общей массой 3,15 тонны. 269 сирийцам медики оказали помощь.

Военный эксперт Андрей Кошкин в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) напомнил, что для российской стороны практика создания гуманитарных коридоров в Сирии не является такой уж новой. При этом собеседник агентства подчеркнул, что, в отличии от РФ, США в Сирии предпочитают не беспокоиться о безопасности мирного населения.

«Гуманитарные коридоры мы практикуем уже давно в Сирии. Надо сказать, что такого никто еще там не делал, не создавал. Американцы этого не делали, когда бомбили Мосул, когда они разбили полностью города сирийские города, которые брали», — заметил Кошкин.

Однако эксперт подчеркнул, что технология создания гумкоридоров в САР пока не является совершенной и требует определенных доработок.

«Но дело в том, что, когда этот гуманитарный коридор мы открываем, то, конечно же, боевики его обстреливают, не пускают мирных жителей и предпринимают все действия, чтобы никто из них этим коридором не воспользовался», — добавил спикер.

Нужны и другие более активные действия, которые помогут мирным жителям пройти через гумкоридоры, полагает военный эксперт.