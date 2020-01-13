Представители Ливии приедут в Берлин на конференцию по урегулированию ситуации в стране

Москва, 13 января. Представители Ливии станут участниками конференции в Берлине, посвященной урегулированию ситуации в североафриканской стране, сообщил премьер-министр Италии Джузеппе Конте после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«В Берлине будут представлены ливийцы, потому что нельзя говорить о Ливии без всеобъемлющего подхода», — сказал итальянский премьер, добавив, что Рим всегда придерживался такого подхода.

Эрдоган подтвердил, что на берлинской конференции, которая пройдет 19 января, будут присутствовать ливийские делегации.

Конте также поприветствовал договоренность о прекращении огня в Ливии и отметил ключевую роль России и Турции в достижении этого результата. По его мнению, перемирие не может долго сохраняться, если не принять дополнительные усилия «более широкого масштаба на международном уровне».

Президент России Владимир Путин на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле 8 января выступил с предложением разрешить ливийский вопрос, введя режим прекращения огня. Турецкий лидер поддержал инициативу российского президента.

Перемирие начало действовать в Ливии с 12 января.