Алжир, 13 января. Берберы из Алжира встречают 2970 Новый год по амазигскому календарю.

В день неофициального праздника Йеннаер на всех рынках страны и в торговых центрах негде яблоку упасть — все спешат купить домой какие-нибудь лакомствам и порадовать домашних неожиданными подарками. Для продавцов в лавках сладостей и сухофруктов этот день как официальные соревнования — каждый пытается завлечь новых клиентов виртуозно украшенной витриной.

Вечером берберы собираются всей семьей за праздничным ужином. Традиционным блюдом в канун Нового года для Северной Африки принято считать блюда из кускуса, мяса курицы или петуха, а также орехи, сухофрукты, сладости и многое другое. Несмотря на то, что этот праздник неофициальный, во многих провинциях Алжира проводятся массовые народные гуляния — принять участие в торжестве можно в Оране, Тизи-Узу, Константине и других.

Традиции празднования Йеннаера уходят к 950 году до н.э., когда берберский правитель Шешонк I стал египетским фараоном и основал XXII династию. Всего в мире в настоящее время по разным данным живет около 20 миллионов берберов.