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Берберы в Алжире начали празднование 2970 года

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Берберы в Алжире начали празднование 2970 года

Алжир, 13 января. Берберы из Алжира встречают 2970 Новый год по амазигскому календарю.

В день неофициального праздника Йеннаер на всех рынках страны и в торговых центрах негде яблоку упасть — все спешат купить домой какие-нибудь лакомствам и порадовать домашних неожиданными подарками. Для продавцов в лавках сладостей и сухофруктов этот день как официальные соревнования — каждый пытается завлечь новых клиентов виртуозно украшенной витриной.

Вечером берберы собираются всей семьей за праздничным ужином. Традиционным блюдом в канун Нового года для Северной Африки принято считать блюда из кускуса, мяса курицы или петуха, а также орехи, сухофрукты, сладости и многое другое. Несмотря на то, что этот праздник неофициальный, во многих провинциях Алжира проводятся массовые народные гуляния — принять участие в торжестве можно в Оране, Тизи-Узу, Константине и других.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hier #Yennayer2970 #EsSenia #Oran #CentreCommercial

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Традиции празднования Йеннаера уходят к 950 году до н.э., когда берберский правитель Шешонк I стал египетским фараоном и основал XXII династию. Всего в мире в настоящее время по разным данным живет около 20 миллионов берберов.

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