Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий понедельника, 13 января.

Сотовые операторы объяснили повышение стоимости архивных тарифов ростом потребления и выполнением требований законодательства. «Мегафон» и «Вымпелком» назвали причину повышения тарифов.

Константин Бромберг, снявший фильмы «Приключения Электроника» и «Чародеи», скончался на 81-м году жизни в США. Режиссер «Чародеев» и «Приключений Электроника» умер в США.

Путин и Макрон провели переговоры по телефону. Политолог Перенджиев прокомментировал беседу и проанализировал тактику Путина. После беседы Путина и Макрона Перенджиев сравнил тактику главы РФ с «методами Христа».

Вице-президент Абхазии Аслан Барциц подал заявление об отставке вслед за президентом Раулем Хаджимбой. Вице-президент Абхазии Барциц подал в отставку.

Народный артист РФ рассказал ФАН, почему нельзя связывать дрессуру с жестокостью и как сформировать у детей любовь к животным. Запашный рассказал, правдив ли стереотип про сурового русского медведя.

Украинских экономистов все больше беспокоит «финансовая пирамида» ОВГЗ, которую в последние месяцы строят власти страны. В 2020-м «финансовая пирамида ОВГЗ» на Украине рухнет.

Политолог Иван Аркатов считает, что СКР нужно вызвать на допрос олигарха Ходорковского, отправившего журналистов погибать в ЦАР Политолог Аркатов призвал СКР допросить Ходорковского по делу об убийстве журналистов в ЦАР.

Пелагея заявила, что юридические вопросы бракоразводного процесса с Телегиным будут решены без скандальных разбирательств. Певица Пелагея прокомментировала развод с хоккеистом Телегиным.

Варианты забавных поздравлений со старым Новым годом для отправки в SMS-сообщениях и для социальных сетей. Поздравления на старый Новый 2020 год для друзей, родных и коллег.

Запись скрытой камеры в Национальном парке Смоленской области смогла запечатлеть редкий случай. Камера в Смоленской области запечатлела редкий случай дружбы волков и кабанов.