Принцы Гарри и Уильям опровергли сообщения о кризисе в отношениях

Лондон, 13 января. Британские принцы Гарри и Уильям выступили с опровержением сообщений о кризисе в своих отношениях. Заявление об этом выпустила канцелярия герцога Кембриджского и герцога Сассекского.

В заявлении говорится, что появившаяся информация «вызвала спекуляции относительно отношений» между братьями.

«Для двух братьев, которые так сильно беспокоятся о проблемах, связанных с душевным здоровьем, использование языка подстрекательств оскорбительно, это наносит вред», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что принц Уильям сожалеет о потере близости со своим братом принцем Гарри. Информацию об этом опубликовала британская газета Times со ссылкой на друга Уильяма.

8 января стало известно, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл решили отказаться от королевских привилегий. Такое решение продиктовано желанием пары жить самостоятельно в США, где они планируют открыть благотворительный проект.

Принц Гарри якобы стал тяготиться королевским статусом после гибели своей матери, принцессы Дианы. Его супруга Меган болезненно переживает критику британских СМИ в свой адрес.

Отмечается, что королева Великобритании Елизавета II созывает экстренное совещание из-за отказа супругов от королевского статуса. Совещание пройдет 13 января в Сандрингемском дворце, в нем примут участие принц Чарльз и его сыновья принц Уильям и принц Гарри, передавало Федеральное агентство новостей.